23 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria traz chuva, ventos e baixas temperaturas para Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de undiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A previsão é de chuvas, rajadas de vento e queda nas temperaturas
A previsão é de chuvas, rajadas de vento e queda nas temperaturas

A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo promete mudanças nas condições do tempo em Jundiaí entre esta sexta-feira (24) e sábado (25). A previsão é de chuvas, rajadas de vento e queda nas temperaturas. De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado prevê que esta sexta-feira será o período de maior instabilidade. Há previsão de chuva forte em diversas regiões paulistas, que poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento entre 60 e 70 km/h, além de provocar acumulados significativos de chuva.

Previsão do tempo em detalhes

No sábado (25), a frente fria começa a se afastar, mas o tempo permanece instável. Ainda há condições para pancadas isoladas de chuva, que podem ocorrer acompanhadas de descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas seguem amenas devido a maior cobertura de nuvens.

A partir de domingo (26), a previsão é de retorno do tempo estável com o avanço de uma massa de ar seco. Durante a manhã, poderão ocorrer nevoeiros e neblinas, enquanto à tarde o sol volta a predominar e a umidade relativa do ar deve ficar próxima de 30%.

Na segunda-feira (27), o cenário permanece semelhante, com tempo firme, período da manhã com temperaturas mais baixas e redução da umidade do ar durante a tarde.

Emergência

Em casos de emergências, a população deve entrar em contato com os órgãos responsáveis por meio dos telefones abaixo:

  • Defesa Civil: 199;
  • Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 – ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”;
  • Corpo de Bombeiros: 193;
  • Polícia Militar: 190.

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