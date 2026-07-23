A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo promete mudanças nas condições do tempo em Jundiaí entre esta sexta-feira (24) e sábado (25). A previsão é de chuvas, rajadas de vento e queda nas temperaturas. De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado prevê que esta sexta-feira será o período de maior instabilidade. Há previsão de chuva forte em diversas regiões paulistas, que poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento entre 60 e 70 km/h, além de provocar acumulados significativos de chuva.
Previsão do tempo em detalhes
No sábado (25), a frente fria começa a se afastar, mas o tempo permanece instável. Ainda há condições para pancadas isoladas de chuva, que podem ocorrer acompanhadas de descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas seguem amenas devido a maior cobertura de nuvens.
A partir de domingo (26), a previsão é de retorno do tempo estável com o avanço de uma massa de ar seco. Durante a manhã, poderão ocorrer nevoeiros e neblinas, enquanto à tarde o sol volta a predominar e a umidade relativa do ar deve ficar próxima de 30%.
Na segunda-feira (27), o cenário permanece semelhante, com tempo firme, período da manhã com temperaturas mais baixas e redução da umidade do ar durante a tarde.
Emergência
Em casos de emergências, a população deve entrar em contato com os órgãos responsáveis por meio dos telefones abaixo:
- Defesa Civil: 199;
- Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 – ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”;
- Corpo de Bombeiros: 193;
- Polícia Militar: 190.