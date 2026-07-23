Os números reforçam a necessidade de conscientização da população e da adoção de hábitos simples que fazem a diferença para o funcionamento da rede de esgoto e para a preservação do meio ambiente. Quando descartado de forma inadequada, o óleo se mistura a outros resíduos presentes na tubulação e forma uma camada espessa que se adere às paredes da rede.

A Dae de Jundiaí registrou o descarte irregular de 100 toneladas de óleo na rede de esgoto do município entre janeiro e junho deste ano. Durante todo o ano de 2025 foram retiradas 248 toneladas do resíduo na rede. O volume, registrado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETEJ), evidencia que o descarte irregular de óleo ainda representa um desafio para o sistema de esgotamento sanitário do município.

Com o tempo, esse acúmulo pode provocar entupimentos, retorno de esgoto para os imóveis, extravasamentos em vias públicas e aumentar a necessidade de manutenção do sistema. Além disso, o resíduo pode contaminar o solo e os cursos d’água. Em março deste ano, a Dae promoveu uma campanha de conscientização sobre o uso correto da rede de esgoto, orientando a população sobre os materiais que podem e não podem ser descartados.

No entanto, a empresa destaca que esse trabalho deve ser permanente e depende da participação da população para reduzir os impactos causados pelo descarte irregular. Para o diretor-presidente da Dae Jundiaí, Daniel Bocalão, a conscientização é essencial para garantir a eficiência do sistema de esgotamento sanitário e preservar os recursos naturais.

“O descarte correto do óleo de cozinha é uma atitude simples, mas que gera benefícios para toda a cidade. Cada litro destinado corretamente ajuda a evitar entupimentos, reduz custos com manutenção, protege o meio ambiente e contribui para o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário. Por isso, é fundamental que esse cuidado faça parte da rotina da população”, destaca.

Projeto ‘Óleo do Bem’