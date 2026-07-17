As ações foram adotadas em razão do aumento da demanda registrado nas últimas semanas, durante a implantação de um novo modelo de atendimento. A mudança passou a concentrar em Jundiaí etapas do processo que antes eram realizadas em Campinas, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, exigindo adequações operacionais e a reorganização do serviço.

A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí definiu nessa quinta-feira (16) a ampliação da estrutura, como criação de mais guichês, e o reforço das equipes de atendimento da Farmácia de Alto Custo visando a agilidade do serviço prestado à população. As medidas foram estabelecidas durante uma visita técnica à unidade e começam a ser implantadas no menor prazo possível.

O serviço, planejado para atender cerca de 300 pessoas por dia, passou a receber uma demanda média de 400 usuários diariamente, com picos de até 500 atendimentos. “O objetivo das novas medidas é oferecer um serviço mais ágil e eficiente para a população. Estamos passando por um período de adaptação, com treinamento das equipes e adequação dos processos, mas já adotamos medidas para reduzir o tempo de espera. Sabemos da importância desses medicamentos para os pacientes e nosso compromisso é restabelecer a normalidade do atendimento o mais rápido possível”, afirma o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.

Novo modelo de atendimento

A mudança, pioneira no Estado, permitirá que a autorização dos processos seja mais ágil e que o estoque dos medicamentos permaneça no município, garantindo maior continuidade do tratamento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a transição, no entanto, estão sendo realizados ajustes operacionais para adequação das rotinas locais.

Entre as etapas necessárias está a capacitação das equipes municipais para utilização dos sistemas do Governo do Estado de São Paulo, treinamento que depende da agenda e da disponibilização do próprio Estado e que ainda aguarda realização. Até a conclusão desse processo, algumas adaptações operacionais permanecem em andamento.