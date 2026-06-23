Jundiaí foi escolhida como a primeira cidade paulista a integrar um novo modelo de descentralização da Farmácia de Alto Custo, uma iniciativa que permitirá o abastecimento direto pelo Estado e digitalização de processos que antes dependiam de trâmites presenciais.

“Estamos falando de uma transformação que aproxima o serviço dos pacientes, moderniza os processos e cria condições para um atendimento mais ágil, eficiente e transparente. Jundiaí ser o primeiro município do Estado a participar desse novo modelo é um reconhecimento da capacidade técnica da nossa equipe, do trabalho desenvolvido ao longo dos anos e da qualidade da assistência prestada à população”, destaca o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.

O que muda na prática?

Jundiaí estava vinculada ao polo estadual de Campinas, para onde eram encaminhados os processos e de onde os medicamentos eram retirados semanalmente. Nessas viagens, também retornavam os pedidos que haviam sido negados pelos auditores estaduais, muitas vezes por falta de documentos ou informações que precisavam ser corrigidas.