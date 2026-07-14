O atendimento de saúde no Rio Acima terá reforço com a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que vem sendo construída no bairro. Atualmente, a UBS local opera acima da capacidade, com cerca de 6 mil prontuários ativos. O novo prédio, segundo a Prefeitura de Jundiaí, beneficiará cerca de 20 mil moradores. A ampliação da capacidade de atendimento é de 233%.
A obra, iniciada no ano passado, tem cerca de 30% de execução, de acordo com o Observatório Jundiaí. A expectativa é de que a entrega aconteça no fim deste ano. O valor investido é de R$ 6,2 milhões.
A enfermeira Francinalda Tenório da Silva Fonseca é gerente da UBS Rio Acima há dez anos. À frente de uma unidade que há três décadas leva assistência em saúde de forma descentralizada à população, ela agora se prepara para uma nova etapa: a mudança para a futura sede, cuja construção é resultado de anos de mobilização da comunidade e do poder público. “Tivemos uma participação ativa entre prefeitura, Conselho Municipal de Saúde e população para conquistar a nova UBS. Essa entrega vai trazer muitos benefícios à região”, afirma.
As obras da nova UBS Rio Acima tiveram início em 2025, dentro do conjunto de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Classificada como UBS de Porte III, a unidade terá capacidade para abrigar até três equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), ampliando a oferta de serviços e beneficiando cerca de 20 mil moradores.
Em visita técnica ao canteiro de obras, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou o impacto da iniciativa para a qualidade de vida da população. “Estamos investindo em uma estrutura moderna, preparada para acompanhar o crescimento da região e garantir mais acesso aos serviços de saúde. É uma entrega que representa cuidado, planejamento e respeito com quem vive aqui”, afirmou.
“Nosso objetivo é que o munícipe encontre, cada vez mais perto de casa, os serviços de saúde de que precisa, em espaços adequados, acolhedores e preparados para oferecer um atendimento de qualidade”, complementou o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.
Impacto real
Desde que assumiu a gerência da unidade, Francinalda já percebia que a estrutura existente não acompanhava o ritmo de crescimento do bairro, marcado pela expansão residencial e pelas características rurais da região. Durante a pandemia, a procura por atendimentos aumentou significativamente, impulsionando as primeiras discussões sobre a ampliação da UBS. No entanto, limitações estruturais inviabilizaram a adaptação do prédio atual.
Hoje, com cerca de 6 mil prontuários ativos, a unidade opera acima de sua capacidade, exigindo adaptações nos fluxos de atendimento e o revezamento de profissionais devido à falta de espaço físico adequado.
Em agosto de 2025, a prefeitura iniciou a construção da nova UBS como parte de um amplo pacote de investimentos na rede municipal de saúde. Além da Rio Acima, estão em obras as UBSs Tamoio, Maringá e Ivoturucaia, além do Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (Amed) e do Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso.
Com área construída de 755,68 m², a nova unidade contará sala de gerência, sete consultórios indiferenciados, três consultórios odontológicos, salas de vacina, curativos, inalação, acolhimento, orientação à amamentação, espaço multiuso e ambiente destinado a atividades coletivas.
A estrutura também terá farmácia, sala de emergência e observação, área de esterilização, expurgo, quatro sanitários acessíveis, espaço infantil e acesso exclusivo para ambulâncias.