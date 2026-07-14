O atendimento de saúde no Rio Acima terá reforço com a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que vem sendo construída no bairro. Atualmente, a UBS local opera acima da capacidade, com cerca de 6 mil prontuários ativos. O novo prédio, segundo a Prefeitura de Jundiaí, beneficiará cerca de 20 mil moradores. A ampliação da capacidade de atendimento é de 233%.

A obra, iniciada no ano passado, tem cerca de 30% de execução, de acordo com o Observatório Jundiaí. A expectativa é de que a entrega aconteça no fim deste ano. O valor investido é de R$ 6,2 milhões.

A enfermeira Francinalda Tenório da Silva Fonseca é gerente da UBS Rio Acima há dez anos. À frente de uma unidade que há três décadas leva assistência em saúde de forma descentralizada à população, ela agora se prepara para uma nova etapa: a mudança para a futura sede, cuja construção é resultado de anos de mobilização da comunidade e do poder público. “Tivemos uma participação ativa entre prefeitura, Conselho Municipal de Saúde e população para conquistar a nova UBS. Essa entrega vai trazer muitos benefícios à região”, afirma.