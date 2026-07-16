Muitas crianças e adolescentes já estão de férias escolares e só retornam às atividades em agosto. O período é de descanso, mas também exige atenção já que eles estão mais tempo em casa, em hotéis, parques, e outros espaços de convivência. Para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes neste período é necessário buscar alternativas que garantam diversão, descanso e segurança ao mesmo. As atividades recreativas são bons exemplos e desempenham importante papel no estímulo da criatividade, da autonomia, da interação social e descobertas.

No entanto, a supervisão de adultos no desenvolver das atividades ajuda a evitar acidentes graves, a exemplo de quedas, queimaduras, intoxicações, engasgos, e até afogamentos. Um levantamento realizado pela Aldeias Infantis SOS, organização global que lidera o maior movimento de cuidado do mundo, com base em dados do Tabnet/DataSUS, revela que mais de 120 mil crianças foram hospitalizadas em 2024 em decorrência de acidentes evitáveis. A Organização estima que aproximadamente 90% destas ocorrências poderiam ser prevenidas por meio de orientações básicas de segurança e da presença atenta de adultos responsáveis.

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