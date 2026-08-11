Jundiaí deu início nesta semana à formação de 50 novos guardas municipais. A capacitação teve início no Centro Integrado de Emergência e Segurança de Jundiaí (Cies) e seguirá até janeiro de 2027, com 800 horas/aula de formação teórica e prática. Os novos agentes, aprovados em concurso público, irão reforçar o efetivo da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) a partir de 2027, ampliando a capacidade de atuação e presença da corporação nos bairros. A abertura do curso contou com a presença do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, do comandante da GMJ, Cássio Nicola, além de integrantes da corporação.

De acordo com o prefeito, o reforço do efetivo representa avanço no trabalho de segurança pública realizado no município. “Trabalhamos para servir e acolher os munícipes, que são o maior patrimônio de Jundiaí. O aumento do efetivo da Guarda só está sendo possível pelo planejamento e pela prioridade do nosso governo na Segurança Pública, com investimentos em novos uniformes, viaturas, torres de segurança, armamentos e tecnologia de ponta, além da capacitação dos nossos profissionais. Os 50 novos guardas vão reforçar a nossa atuação e ampliar a presença da Guarda Municipal em toda a cidade. É um trabalho que já apresenta resultados e que vai avançar ainda mais”, disse Martinelli.

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