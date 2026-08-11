Jundiaí deu início nesta semana à formação de 50 novos guardas municipais. A capacitação teve início no Centro Integrado de Emergência e Segurança de Jundiaí (Cies) e seguirá até janeiro de 2027, com 800 horas/aula de formação teórica e prática. Os novos agentes, aprovados em concurso público, irão reforçar o efetivo da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) a partir de 2027, ampliando a capacidade de atuação e presença da corporação nos bairros. A abertura do curso contou com a presença do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, do comandante da GMJ, Cássio Nicola, além de integrantes da corporação.
De acordo com o prefeito, o reforço do efetivo representa avanço no trabalho de segurança pública realizado no município. “Trabalhamos para servir e acolher os munícipes, que são o maior patrimônio de Jundiaí. O aumento do efetivo da Guarda só está sendo possível pelo planejamento e pela prioridade do nosso governo na Segurança Pública, com investimentos em novos uniformes, viaturas, torres de segurança, armamentos e tecnologia de ponta, além da capacitação dos nossos profissionais. Os 50 novos guardas vão reforçar a nossa atuação e ampliar a presença da Guarda Municipal em toda a cidade. É um trabalho que já apresenta resultados e que vai avançar ainda mais”, disse Martinelli.
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Segundo o secretário Guilherme Rigo, o curso de formação atende à grade curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e é a última etapa dos inscritos antes de se tornarem guardas municipais. “A capacitação é multidisciplinar e, nela, os candidatos aprenderão sobre legislação, postura, ética, técnicas operacionais e tiro. A GMJ faz um excelente trabalho e é referência nacional. Com os guardas diplomados e integrados à Corporação, vamos prestar um serviço ainda mais qualificado à sociedade”, disse o secretário.
Expectativas
“Minha expectativa é muito grande em relação ao curso e ao aprendizado que todos terão para melhor servir a sociedade. Todo esforço valeu a pena e não vejo a hora de estar inserida nesta família da GMJ”, disse a candidata Karina Menniutti Andrade, de 37 anos.
“Esperei muito por este momento. Abri mão de ser GM em Cajamar para servir minha cidade, o que me deixa feliz e lisonjeado”, emendou o candidato João Kalefe, de 33 anos.