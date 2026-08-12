O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) investigará uma empresa de Jundiaí após denúncia relacionada à indevida manutenção de instalações e maquinários do local. O problema da suposta omissão seria o tipo de substância de uma das linhas que estariam comprometidas: amônia anidra, gás tóxico para pessoas, que pode levar à morte. Sem a manutenção correta da planta em indústrias que usam ou produzem este gás, vazamentos podem ser fatais.

O Jornal de Jundiaí recebeu a denúncia há cerca de um mês e, desde então, vem acompanhando o caso. A empresa denunciada, a Air Liquide, foi procurada pelo JJ e informou adotar padrões de segurança de acordo com a legislação brasileira. A Coca-Cola Femsa, que é a principal cliente da Air Liquide em Jundiaí, também foi procurada e informou que iniciou a apuração do caso. Veja notas no fim da matéria.

De acordo com dossiê produzido por fonte anônima sobre o caso, haveria na empresa uma fraude documental para camuflar a falta de manutenção em dezenas de válvulas de segurança da linha de amônia anidra. Ainda de acordo com a fonte, as tubulações da linha estão corroídas e a máquina de drenagem de amônia (pump-out) da fábrica estava totalmente quebrada, por isso não acontecia a manutenção devida no local. Isso pararia a produção.