Até sexta-feira (17), os visitantes podem participar de oficinas de malabares, barangandã, peteca e pipa. No sábado (18) e no domingo (19), a programação continua com brinquedos infláveis no Espaço Tucano, próximo aos carros cenográficos.

As férias escolares de julho começaram com diversão garantida no Mundo das Crianças. A programação especial teve início nesta terça-feira (14) e segue até domingo (19), com atividades gratuitas para toda a família em meio à natureza.

Além das atividades especiais, o parque oferece atrações permanentes como parkour, quadras esportivas, fontes interativas, prainha com pedalinhos, playgrounds, pista de skate, Casa da Árvore e o Foguete, recentemente revitalizado.

A moradora de Jundiaí, Helen Ellen Perini Perboni, aproveitou o primeiro dia da programação ao lado dos filhos. “É a primeira vez que participamos da programação de férias e as crianças estão adorando. As atividades são muito divertidas e bem direcionadas. É um lindo trabalho”, destacou.

Para o diretor-presidente da Dae Jundiaí, Daniel Bocalão, a programação reforça a vocação do parque como espaço de lazer e contato com a natureza. “O Mundo das Crianças incentiva as brincadeiras ao ar livre e a conexão das crianças com o meio ambiente. A programação de férias amplia essa experiência e convida as famílias a aproveitarem tudo o que o parque oferece”, disse.