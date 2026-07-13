As férias escolares chegaram e, para quem vai permanecer em Jundiaí durante o mês de julho, não faltam opções de lazer. A cidade oferece uma programação diversificada, com atividades culturais, contato com a natureza, esporte e recreação para crianças, jovens e adultos, distribuídas em diferentes regiões do município.
Seja para assistir a um espetáculo, visitar uma exposição, brincar ao ar livre ou praticar esportes, as famílias encontram alternativas gratuitas para aproveitar o período sem precisar sair da cidade.
Programação cultural para toda a família
Os espaços culturais municipais terão agenda especial para as férias, com atrações voltadas principalmente ao público infantil. A programação reúne espetáculos, oficinas, contações de histórias, sessões de cinema, exposições e outras atividades que estimulam a criatividade e o contato com a cultura.
Além da programação especial, museus, bibliotecas, centros culturais e demais equipamentos públicos seguem abertos para visitação. A programação completa e os horários de funcionamento dos espaços culturais podem ser conferidos no site da Cultura.
Parques são opção para lazer ao ar livre
Para quem prefere aproveitar os dias de descanso em meio à natureza, os parques municipais são uma excelente alternativa. Com áreas verdes, playgrounds, pistas para caminhada e espaços de convivência, os locais oferecem estrutura para brincar, praticar atividades físicas ou simplesmente relaxar em família.
Os endereços e horários de funcionamento dos parques municipais estão disponíveis no site da prefeitura, neste link.
Trenzinho do Corrupira ganha dias extras nas férias
Uma das atrações mais tradicionais da cidade também terá funcionamento ampliado durante as férias escolares. O trenzinho do Parque do Trabalhador – Corrupira, que normalmente circula aos sábados, domingos e feriados, também fará passeios às quintas e sextas-feiras entre os dias 16 e 31 de julho, oferecendo mais oportunidades para as crianças aproveitarem o passeio.
Mais tempo para pedalar no Parque da Cidade
Quem gosta de atividades ao ar livre também poderá aproveitar o Parque da Cidade. Durante o período de férias, o serviço de aluguel de bicicletas funcionará todos os dias, ampliando as possibilidades para moradores e visitantes utilizarem a estrutura do parque.
Mundo das Crianças com atrações especiais
O Mundo das Crianças também preparou uma programação especial para o mês de julho. Oficinas, brincadeiras, atividades recreativas e outras atrações prometem divertir o público infantil ao longo das férias, tornando o espaço uma das principais opções de lazer para as famílias.
Complexos esportivos permanecem abertos
As férias também são uma oportunidade para manter a prática esportiva. Os complexos esportivos municipais seguem abertos durante o período, oferecendo espaços para atividades físicas, recreação e convivência em diferentes bairros da cidade.
A relação dos complexos esportivos e das atividades disponíveis pode ser consultada no site do Time Jundiaí, neste link.