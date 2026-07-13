As férias escolares chegaram e, para quem vai permanecer em Jundiaí durante o mês de julho, não faltam opções de lazer. A cidade oferece uma programação diversificada, com atividades culturais, contato com a natureza, esporte e recreação para crianças, jovens e adultos, distribuídas em diferentes regiões do município.

Seja para assistir a um espetáculo, visitar uma exposição, brincar ao ar livre ou praticar esportes, as famílias encontram alternativas gratuitas para aproveitar o período sem precisar sair da cidade.

Os espaços culturais municipais terão agenda especial para as férias, com atrações voltadas principalmente ao público infantil. A programação reúne espetáculos, oficinas, contações de histórias, sessões de cinema, exposições e outras atividades que estimulam a criatividade e o contato com a cultura.