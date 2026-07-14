O Centro Paula Souza (CPS) divulgou nesta terça-feira (14) a classificação geral dos aprovados no vestibular das Faculdades de Tecnologias do Estado de São Paulo (Fatecs). São consideradas as notas finais obtidas pelos participantes, em ordem decrescente, conforme opção de curso, período e unidade. A lista contém o nome de todos os inscritos e suas respectivas classificações. O resultado está disponível no site vestibular.fatec.sp.gov.br.

A chamada para matrículas é feita até o limite de vagas oferecidas. Quem for convocado, deve encaminhar os documentos comprobatórios de forma on-line, entre esta quarta-feira (15) e a próxima sexta-feira (17) de julho, por sistema remoto de matrícula. Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet a quem precisar de apoio para realizar a matrícula.