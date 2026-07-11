Jundiaí sediou, nos dias 7 e 8 de julho, uma oficina promovida pelo Ministério da Educação (MEC) para apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Educação (PMEs). A atividade reuniu representantes de sete cidades do Polo 24 do Estado de São Paulo e integra a implementação do novo Plano Nacional de Educação (PNE).

Durante a formação, técnicos municipais receberam orientações sobre a metodologia desenvolvida pelo MEC para construir os planos com base em indicadores oficiais, diagnósticos locais e evidências. Além de Jundiaí, participaram Louveira, Itu, Salto, Cabreúva, Itupeva e Barbosa.

Segundo a Prefeitura, o município já iniciou outras etapas para a elaboração do novo Plano Municipal de Educação, como a criação da comissão gestora, a contratação de consultoria jurídica e o levantamento do diagnóstico da rede de ensino em relação às metas estabelecidas pelo PNE.