11 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EDUCAÇÃO

Jundiaí recebe oficina do MEC sobre educação

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Encontro reuniu sete municípios para elaboração de planos decenais
Encontro reuniu sete municípios para elaboração de planos decenais

Jundiaí sediou, nos dias 7 e 8 de julho, uma oficina promovida pelo Ministério da Educação (MEC) para apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Educação (PMEs). A atividade reuniu representantes de sete cidades do Polo 24 do Estado de São Paulo e integra a implementação do novo Plano Nacional de Educação (PNE). 

Durante a formação, técnicos municipais receberam orientações sobre a metodologia desenvolvida pelo MEC para construir os planos com base em indicadores oficiais, diagnósticos locais e evidências. Além de Jundiaí, participaram Louveira, Itu, Salto, Cabreúva, Itupeva e Barbosa. 

Segundo a Prefeitura, o município já iniciou outras etapas para a elaboração do novo Plano Municipal de Educação, como a criação da comissão gestora, a contratação de consultoria jurídica e o levantamento do diagnóstico da rede de ensino em relação às metas estabelecidas pelo PNE. 

A administração municipal informou ainda que a construção do documento contará com audiências públicas para garantir a participação da sociedade. A previsão é que o plano defina as diretrizes, metas e estratégias para a educação de Jundiaí pelos próximos dez anos. 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários