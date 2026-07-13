A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para instituições interessadas em participar do Desfile Cívico de 7 de Setembro. O evento será realizado no dia 7 de setembro, às 9h, na Avenida Prefeito Luiz Latorre, no sentido bairro/Centro. O período de inscrições segue até dia 7 de agosto.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico (CLICA AQUI). Após o fim das inscrições, será realizada uma reunião de alinhamento com todas as instituições participantes. A data, o horário e o local do encontro serão comunicados pelos contatos de e-mail e/ou WhatsApp informados no formulário de inscrição.

Escolas públicas municipais terão participação organizada, diretamente, pela Secretaria Municipal de Educação. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura por meio do telefone (11) 4589-6800 ou pelo e-mail dcultura@jundiai.sp.gov.br.