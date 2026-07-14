O Centro Paula Souza (CPS) divulgou nesta terça-feira (14) a classificação geral dos aprovados no vestibular das Faculdades de Tecnologias do Estado de São Paulo (Fatecs). São consideradas as notas finais obtidas pelos participantes, em ordem decrescente, conforme opção de curso, período e unidade. A lista contém o nome de todos os inscritos e suas respectivas classificações. O resultado está disponível no site vestibular.fatec.sp.gov.br.
A chamada para matrículas é feita até o limite de vagas oferecidas. Quem for convocado, deve encaminhar os documentos comprobatórios de forma on-line, entre esta quarta-feira (15) e a próxima sexta-feira (17) de julho, por sistema remoto de matrícula. Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.
As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet a quem precisar de apoio para realizar a matrícula.
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Documentos
O candidato convocado na primeira chamada de matrículas deve anexar a documentação solicitada em formato digital - PDF, JPEG, JPG ou PNG - no sistema remoto. Confira os documentos:
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
- Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;
- Documento de identidade com foto, dentro da validade;
- CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;
- Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;
- Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.
A matrícula somente será efetivada após a verificação e validação das informações enviadas pelos candidatos. Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.
Próximas datas
- 15 a 17/07/2026 – Matrícula online da 1ª lista de aprovados;
- 21/07/2026 – Divulgação da 2ª lista de candidatos aprovados;
- 22 a 24/07/2026 – Matrícula online da 2ª lista de aprovados;
- 28/07/2026 – a partir das 15h – divulgação da 3ª lista de candidatos aprovados;
- 29 a 31/07/2026 – Matrícula online da 3ª lista de candidatos aprovados.
Em caso de dúvidas, o detalhamento do Vestibular das Fatecs está disponível no Manual do Candidato e na Portaria. O cronograma completo pode ser consultado no site do processo seletivo.