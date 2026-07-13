Itatiba sedia a 68ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A competição é uma das principais atividades do calendário paulista. A cerimônia oficial de abertura dos Jogos Regionais será na quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa.

O município volta a sediar o evento após 12 anos e receberá atletas para as disputas até o próximo dia 23. A competição contará com disputas em 26 modalidades esportivas. Itatiba estará representada em 17 delas com participação em atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol masculino Sub-20, futsal, ginástica artística, handebol, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, voleibol e vôlei de praia.

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