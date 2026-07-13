13 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
COMPETIÇÃO ESTADUAL

Itatiba sedia edição dos Jogos Regionais a partir desta terça (14


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Itatiba
A abertura oficial dos Jogos Regionais será na quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava
A abertura oficial dos Jogos Regionais será na quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava

Itatiba sedia a 68ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A competição é uma das principais atividades do calendário paulista. A cerimônia oficial de abertura dos Jogos Regionais será na quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa. 

O município volta a sediar o evento após 12 anos e receberá atletas para as disputas até o próximo dia 23. A competição contará com disputas em 26 modalidades esportivas. Itatiba estará representada em 17 delas com participação em atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol masculino Sub-20, futsal, ginástica artística, handebol, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, voleibol e vôlei de praia.

LEIA MAIS:

A programação oficial tem início com atividades técnicas, congressos específicos e pesagem de várias modalidades. As primeiras competições começam na quarta-feira (15), com competições em 27 espaços esportivos municipais e privados de Itatiba, incluindo ginásios, campos, estádios, quadras e centros esportivos. 

Expectativa de público
A expectativa é de que aproximadamente 10 pessoas passem pela cidade durante os 10 dias de competição, sendo cerca de 5 mil atletas de 46 municípios, dirigentes, equipes de apoio, arbitragem e torcedores. Esta é a sexta vez que Itatiba sedia os Jogos Regionais. 

A programação completa dos Jogos Regionais e mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Itatiba (CLICA AQUI).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários