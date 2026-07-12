A jundiaiense Isabella de Carvalho Calsolari estreou no MMA profissional com vitória por nocaute técnico no segundo round e abriu a nova fase da carreira com um resultado expressivo. Aos 17 anos, a atleta venceu a primeira luta como profissional após quase quatro anos de trajetória nas artes marciais e passou a reforçar o nome como uma das jovens promessas da modalidade na região.

Natural de Jundiaí, Isabella iniciou a caminhada nos esportes de combate pelo muay thai. Foi a partir das primeiras lutas que a atleta começou a direcionar o trabalho para o MMA, ampliando a rotina de treinos e incluindo o jiu-jítsu na preparação para atuar de forma mais completa dentro do cage.

Segundo a atleta, a decisão de levar o esporte a sério aconteceu ainda no começo da trajetória. Depois da segunda luta, ela entendeu que queria transformar a prática em projeto de vida e interrompeu outras atividades esportivas para concentrar a rotina nos treinamentos e no desenvolvimento dentro das artes marciais.