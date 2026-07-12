A jundiaiense Isabella de Carvalho Calsolari estreou no MMA profissional com vitória por nocaute técnico no segundo round e abriu a nova fase da carreira com um resultado expressivo. Aos 17 anos, a atleta venceu a primeira luta como profissional após quase quatro anos de trajetória nas artes marciais e passou a reforçar o nome como uma das jovens promessas da modalidade na região.
Natural de Jundiaí, Isabella iniciou a caminhada nos esportes de combate pelo muay thai. Foi a partir das primeiras lutas que a atleta começou a direcionar o trabalho para o MMA, ampliando a rotina de treinos e incluindo o jiu-jítsu na preparação para atuar de forma mais completa dentro do cage.
Segundo a atleta, a decisão de levar o esporte a sério aconteceu ainda no começo da trajetória. Depois da segunda luta, ela entendeu que queria transformar a prática em projeto de vida e interrompeu outras atividades esportivas para concentrar a rotina nos treinamentos e no desenvolvimento dentro das artes marciais.
A estreia profissional era um objetivo antigo, tratado como parte de um planejamento construído ao lado da equipe. Isabella afirmou que a transição não foi encarada como um passo precipitado, mas como uma etapa prevista dentro do processo de formação para competir em nível mais alto mesmo ainda na adolescência.
Na luta de estreia, a jundiaiense disse que percebeu ainda no primeiro round que estava conseguindo impor o ritmo e controlar as ações. A leitura do combate, segundo ela, indicou rapidamente que havia espaço para construir a vitória dentro da estratégia traçada pela equipe para neutralizar a adversária e buscar o desfecho antes do fim da luta.
O nocaute técnico no segundo round, porém, superou até mesmo a expectativa da atleta. Isabella afirmou que entrou confiante no trabalho realizado durante a preparação e acreditava no resultado positivo, mas considerou a forma como a vitória foi construída um desfecho acima do cenário que imaginava para a primeira apresentação no profissional.
A preparação para a estreia foi organizada a partir de estudo da adversária e de um planejamento específico para o confronto. Isabella relatou que os treinos físicos foram ajustados de forma calculada e que a parte mental já vinha sendo trabalhada antes mesmo da confirmação da luta, já que a estreia era tratada como uma meta desde o início da trajetória no MMA.
A atleta atribui parte da segurança para a mudança de categoria ao perfil de luta que desenvolveu ao longo dos últimos anos. Na avaliação dela, a combinação entre muay thai, jiu-jítsu e treinos específicos de MMA ajudou a formar um estilo versátil, característica que considera importante para competir em um cenário feminino cada vez mais exigente.
Mesmo com a rápida ascensão ao profissional, Isabella afirma que o principal desafio da atual fase não está necessariamente dentro do cage, mas na organização da rotina. A atleta mora em Jundiaí, treina em Itatiba e ainda precisa conciliar a preparação com a escola, o que exige deslocamentos frequentes e limita o tempo disponível para dedicar o dia inteiro ao esporte.
A idade, no entanto, é tratada por ela como um fator favorável. Isabella entende que o começo precoce permite acelerar o aprendizado, ampliar o repertório competitivo e chegar ao futuro com mais rodagem. A atleta também vê na juventude uma vantagem física importante, sobretudo na capacidade de recuperação, intensidade de treino e margem de evolução técnica.
Na avaliação do treinador Bruno Buarque, o principal diferencial da jundiaiense está na mentalidade competitiva. Ele aponta que Isabella já demonstra clareza sobre onde quer chegar e apresenta maturidade para seguir a estratégia traçada para cada luta, sem se desorganizar durante o combate, algo que a equipe considera incomum para uma atleta tão jovem.
O treinador também destaca a capacidade de tomada de decisão e o comprometimento diário da atleta como fatores que sustentaram a ida ao profissional. Segundo ele, Isabella reúne técnica, disciplina e entendimento de luta compatíveis com um nível mais alto de exigência, o que deu segurança para a equipe autorizar a estreia antes dos 18 anos completos.
Em relação à evolução, a leitura da equipe é de que o crescimento deve ocorrer de forma conjunta em todas as áreas do MMA. O grupo avalia que Isabella já apresenta repertório no jogo em pé e no chão, e que os próximos anos tendem a ser marcados por ganho de experiência, refinamento técnico e amadurecimento competitivo diante de adversárias mais rodadas.
O objetivo de longo prazo está claro. Isabella projeta construir carreira até chegar ao UFC, principal evento da modalidade no mundo, e trata a estreia vitoriosa como o primeiro passo concreto nesse caminho. A atleta afirma que sempre gostou de buscar metas ambiciosas e que a possibilidade de alcançar resultados cedo faz parte da forma como enxerga a própria trajetória.
Com a vitória por nocaute técnico logo na primeira luta profissional, a jundiaiense inicia a nova etapa da carreira com visibilidade maior e expectativa em torno dos próximos compromissos. Em um esporte que exige formação longa e constância de resultados, Isabella tenta transformar o bom começo em base para uma trajetória mais extensa, sustentada por planejamento, rotina de treinos e projeção de crescimento no cenário do MMA.