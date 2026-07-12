Equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, highlight e comunicação direta com a Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal, as torres também contarão com interfone para contato imediato da população com a GM e alto-falantes para emissão de alertas e orientações sempre que necessário.

A segurança de Jundiaí vai ganhar reforço. A cidade receberá 15 novas torres de segurança, ampliando o sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal (GMJ) e levando mais tecnologia e prevenção para bairros estratégicos do município.

As novas torres serão implantadas nas regiões da Vila Arens, Centro, Ponte São João, Vila Virgínia, Vila Hortolândia, Novo Horizonte, Parque Centenário, Eloy Chaves, Vila Rio Branco, Jardim Tamoio, Vila Progresso, Agapeama e Vianelo. A empresa responsável terá até 60 dias para concluir a instalação dos equipamentos.

“O fortalecimento da segurança passa por planejamento, investimento em tecnologia e atuação integrada das nossas equipes. A ampliação das torres de monitoramento faz parte desse trabalho permanente para oferecer mais proteção à população e ampliar a capacidade de prevenção e resposta da Guarda Municipal em diferentes regiões da cidade”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

A definição dos locais foi realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública com base em estudos técnicos, análises territoriais, dados operacionais e estatísticas criminais. Os critérios priorizam áreas que apresentam maior necessidade de reforço no monitoramento, garantindo que a expansão atenda às demandas identificadas pelos indicadores de segurança pública.