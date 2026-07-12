Durante patrulhamento preventivo pelo Parque Internacional, na noite de sábado (11), uma equipe das Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, adentrou uma trilha em local amplamente conhecido como ponto de venda de entorpecentes, após ouvir vozes de dentro da mata.

Ao entrar na trilha, dois homens foram vistos. O primeiro estava agachado, segurando uma sacola com maconha. O segundo também estava agachado, segurando uma sacola com crack. Ao perceberem a chegada da equipe, o primeiro homem arremessou a sacola que segurava, na tentativa de se desfazer do flagrante. Posteriormente, a sacola foi localizada e recolhida. O segundo homem, por sua vez, continuou no local e assumiu a posse da sacola que segurava, dizendo "perdi".

Com as evidências, ambos foram abordados e submetidos a revista. O primeiro homem, que jogou fora a sacola, tinha um celular. O segundo homem não carregava nada, mas, na sacola, além do crack, tinha duas notas de R$ 20. Os homens foram algemados e conduzidos à delegacia. No local, o delegado determinou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os homens ficaram à disposição da Justiça.