12 de julho de 2026
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MELHOR IDADE

Time Jundiaí abre inscrições para atletas de natação 60+

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Time Jundiaí busca novos atletas para manter sequência de boas campanhas nos Jogos da Melhor Idade
Time Jundiaí busca novos atletas para manter sequência de boas campanhas nos Jogos da Melhor Idade

Quem tem 60 anos ou mais, gosta de nadar e deseja vivenciar a experiência de competir representando Jundiaí já pode se inscrever para integrar a equipe de natação do Time Jundiaí. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) está formando o grupo que disputará os Jogos da Melhor Idade (Jomi) e os Jogos 60+, competições previstas para setembro e outubro.

A iniciativa oferece aos esportistas a oportunidade de fazer parte da equipe representativa do município, participar de competições estaduais e mostrar que a prática esportiva contribui para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida em todas as idades.

Podem participar homens e mulheres que saibam nadar 25 metros em piscina funda, realizando o nado livre (sem necessidade de técnica competitiva) e o nado costas. Também são convidados a integrar a equipe atletas nascidos entre 1932 e 1936, que disputarão as provas em suas respectivas categorias.

Os interessados podem obter mais informações com o professor Otacílio pelo telefone (11) 97340-2127.

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