Quem tem 60 anos ou mais, gosta de nadar e deseja vivenciar a experiência de competir representando Jundiaí já pode se inscrever para integrar a equipe de natação do Time Jundiaí. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) está formando o grupo que disputará os Jogos da Melhor Idade (Jomi) e os Jogos 60+, competições previstas para setembro e outubro.

A iniciativa oferece aos esportistas a oportunidade de fazer parte da equipe representativa do município, participar de competições estaduais e mostrar que a prática esportiva contribui para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida em todas as idades.

Podem participar homens e mulheres que saibam nadar 25 metros em piscina funda, realizando o nado livre (sem necessidade de técnica competitiva) e o nado costas. Também são convidados a integrar a equipe atletas nascidos entre 1932 e 1936, que disputarão as provas em suas respectivas categorias.