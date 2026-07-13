A cantora Shelly Simon e sua banda apresentam dia 23 de julho, às 20h, na Sala Glória Rocha, o show “Back to Amy- 15 anos de saudade” em homenagem a cantora Amy Winehouse e também aos 20 anos do álbum Back to Black.
A cantora apresenta um belíssimo tributo em homenagem à cantora, dona de ritmo, de uma voz, de uma presença e de um talento notável e entrou para o hall das divas imortais do soul/jazz, como Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Amy marcou grande importância na música mundial nos últimos tempos, resgatando de volta o cinquentismo cru, em termos de voz, performance, estilo e letra.
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Certamente, ela também se torna uma das artistas que perpetuará muitas influências e eternizará sua música, lembrada por todas as gerações seguintes e tornando-se referência para novos artistas.
Shelly Simon tem uma carreira sólida como cantora de voz singular, pois possui domínio técnico de palco que chama a atenção pelo seu talento no ato de interpretar canções carregadas de emoção. O projeto de apresentação do tributo à Amy Winehouse foi idealizado em 2011 e vem sendo realizado nos mais variados eventos.
Ingressos disponíveis na plataforma Sympla (CLICA AQUI).