A cantora Shelly Simon e sua banda apresentam dia 23 de julho, às 20h, na Sala Glória Rocha, o show “Back to Amy- 15 anos de saudade” em homenagem a cantora Amy Winehouse e também aos 20 anos do álbum Back to Black.

A cantora apresenta um belíssimo tributo em homenagem à cantora, dona de ritmo, de uma voz, de uma presença e de um talento notável e entrou para o hall das divas imortais do soul/jazz, como Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Amy marcou grande importância na música mundial nos últimos tempos, resgatando de volta o cinquentismo cru, em termos de voz, performance, estilo e letra.

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