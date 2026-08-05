Nesta segunda-feira (3), um açougueiro de um mercado atacadista de Jundiaí foi preso suspeito de esfaquear colegas de trabalho. Ele foi preso em flagrante após o ocorrido e alegou que teria planejado o ataque por acreditar que vinha sendo perseguido por colegas de trabalho e que sofria bullying. Ainda segundo o registro policial, após receber uma advertência relacionada ao seu comportamento no ambiente profissional, ele pegou uma faca e atacou três funcionários do supermercado.

O acusado não recorreu à Justiça e cometeu o crime, alegando a perseguição, mas a Justiça tem tido alta de casos relacionados a assédio moral. Uma prática ainda comum em muitas empresas tem chamado a atenção da Justiça do Trabalho. Apelidos relacionados à aparência física, peso, idade, sotaque, deficiência ou qualquer característica pessoal, quando repetidos e impostos sem consentimento, deixaram de ser vistos apenas como brincadeiras entre colegas e passaram a figurar com frequência em ações por assédio moral, para além de extremos, como surtos e agressões físicas. O cenário acende um alerta para empregadores, gestores e lideranças sobre a necessidade de prevenir esse tipo de comportamento.

Os números reforçam essa preocupação. Entre 2020 e 2025, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 601 mil novas ações por assédio moral. Somente em 2025 foram registrados 142.828 processos, um crescimento de 22% em relação ao ano anterior. Embora o Tribunal Superior do Trabalho (TST) não faça a separação específica dos casos envolvendo apelidos pejorativos, esse tipo de conduta aparece de forma recorrente nas decisões judiciais sobre assédio moral.