Após o sucesso de público em suas apresentações, a Companhia de Teatro de Jundiaí realizará quatro sessões especiais do espetáculo “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória” na Galeria Olga de Brito, no Centro das Artes. A montagem chega ao espaço cultural para apresentações gratuitas nos dias 4, 11, 18 e 25 de julho, sempre às 16h.

Voltado especialmente ao público infantil, o espetáculo transmite importantes mensagens sobre a preservação do meio ambiente de forma lúdica e bem-humorada, além de provocar reflexões nos adultos ao abordar temas como pertencimento e memória. Para a diretora artística da Companhia de Teatro de Jundiaí, Ellen Navarro, essa é uma das riquezas da montagem.

“Quando a criança vai ao teatro, o adulto que a acompanha também vivencia o que é apresentado, e surge uma relação de ambos com a obra, que se desdobra em discussões e aprendizados muito proveitosos”, destaca.