Após o sucesso de público em suas apresentações, a Companhia de Teatro de Jundiaí realizará quatro sessões especiais do espetáculo “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória” na Galeria Olga de Brito, no Centro das Artes. A montagem chega ao espaço cultural para apresentações gratuitas nos dias 4, 11, 18 e 25 de julho, sempre às 16h.
Voltado especialmente ao público infantil, o espetáculo transmite importantes mensagens sobre a preservação do meio ambiente de forma lúdica e bem-humorada, além de provocar reflexões nos adultos ao abordar temas como pertencimento e memória. Para a diretora artística da Companhia de Teatro de Jundiaí, Ellen Navarro, essa é uma das riquezas da montagem.
“Quando a criança vai ao teatro, o adulto que a acompanha também vivencia o que é apresentado, e surge uma relação de ambos com a obra, que se desdobra em discussões e aprendizados muito proveitosos”, destaca.
A montagem transporta o público para uma cidade que, aos poucos, perdeu suas lembranças e, com elas, parte de sua própria identidade. A chegada inesperada de uma menina misteriosa dá início a uma jornada de descobertas que ajuda a reconstruir a história do lugar.
A Companhia de Teatro de Jundiaí é um corpo artístico ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), criado em 2010 com o objetivo de ampliar a oferta cultural nos eventos gratuitos promovidos pela prefeitura, além de valorizar a produção e o trabalho artísticos no município.
Sinopse
Vitupério, outrora uma montanha viva, transformou-se em um vale após séculos de exploração. Seus habitantes, reduzidos à própria utilidade, perderam nomes, histórias e raízes. Entre cantos, coros e muita diversão, um grupo de remeiros conduz o público por essa fábula marcada pelo humor popular, pela crítica social e por imagens poéticas que atravessam o real e o fantástico.
Serviço
“Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória” – Companhia de Teatro de Jundiaí
Datas: 4, 11, 18 e 25 de julho de 2026
Horário: das 16h às 17h
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – Galeria Olga de Brito (rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro)
Entrada gratuita