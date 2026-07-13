13 de julho de 2026
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GM DE ITATIBA

Dois homens em fuga com carro roubado morrem em troca de tiros

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência foi apresentada no 1º DP de Campinas
A ocorrência foi apresentada no 1º DP de Campinas

Dois homens morreram após uma troca de tiros com guardas municipais de Itatiba, na tarde deste domingo (12), após uma perseguição iniciada na Rodovia Dom Pedro I. A dupla ocupava uma Toyota SW4 roubada no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Guarda Municipal, equipes foram informadas de que o veículo havia sido identificado pela Polícia Militar Rodoviária circulando pela rodovia. Ao receber ordem de parada dos GMs, os ocupantes fugiram em alta velocidade, dando início ao acompanhamento, que seguiu por estradas vicinais até o distrito de Sousas, em Campinas.

Durante a fuga, a SW4 saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos reagiram à abordagem armados, dando início a uma troca de tiros. Ambos foram baleados e morreram no local.

Com a dupla, os guardas apreenderam um revólver. Também foram localizados um par de placas sem uso e constatado que a SW4 utilizava placas adulteradas. O veículo roubado foi recuperado.

A perícia foi acionada e a ocorrência foi apresentada no Plantão do 1º Distrito Policial de Campinas, que investigará as circunstâncias da ação. Segundo a Guarda Municipal, os dois suspeitos eram moradores do Estado do Rio de Janeiro.

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