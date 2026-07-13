Dois homens morreram após uma troca de tiros com guardas municipais de Itatiba, na tarde deste domingo (12), após uma perseguição iniciada na Rodovia Dom Pedro I. A dupla ocupava uma Toyota SW4 roubada no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Guarda Municipal, equipes foram informadas de que o veículo havia sido identificado pela Polícia Militar Rodoviária circulando pela rodovia. Ao receber ordem de parada dos GMs, os ocupantes fugiram em alta velocidade, dando início ao acompanhamento, que seguiu por estradas vicinais até o distrito de Sousas, em Campinas.

Durante a fuga, a SW4 saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos reagiram à abordagem armados, dando início a uma troca de tiros. Ambos foram baleados e morreram no local.