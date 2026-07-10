Quem aprecia morangos doces, grandes, saborosos e colhidos no ponto certo tem um destino obrigatório neste fim de semana. A 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia chega ao terceiro fim de semana reunindo o melhor da produção das duas cidades, reconhecidas pela qualidade da fruta, além de uma programação com shows, gastronomia típica, parque de diversões e atrações para toda a família.

O grande diferencial da festa está justamente na qualidade dos morangos. Produzidos pelos agricultores de Jarinu e Atibaia, eles são colhidos, em sua maioria, um dia antes de serem comercializados, garantindo mais frescor, sabor e qualidade aos visitantes. São morangos graúdos, doces, suculentos e com aquele aroma característico que transformou as duas cidades em referência na produção da fruta no Estado de São Paulo.

A expectativa da Associação dos Produtores é comercializar cerca de 80 toneladas de morango até o encerramento da festa. Além da fruta fresca, quem visita o evento encontra uma verdadeira explosão de sabores. O morango aparece das mais variadas formas: coberto com chocolate, brigadeiro, chantilly, leite em pó, em merengues, tortas, bolos, pavês, espetinhos, fondue, sorvetes, sucos, geleias, doces artesanais e inúmeras outras combinações criadas especialmente para a festa. É praticamente impossível sair do evento sem experimentar alguma dessas delícias.