Quem aprecia morangos doces, grandes, saborosos e colhidos no ponto certo tem um destino obrigatório neste fim de semana. A 42ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia chega ao terceiro fim de semana reunindo o melhor da produção das duas cidades, reconhecidas pela qualidade da fruta, além de uma programação com shows, gastronomia típica, parque de diversões e atrações para toda a família.
O grande diferencial da festa está justamente na qualidade dos morangos. Produzidos pelos agricultores de Jarinu e Atibaia, eles são colhidos, em sua maioria, um dia antes de serem comercializados, garantindo mais frescor, sabor e qualidade aos visitantes. São morangos graúdos, doces, suculentos e com aquele aroma característico que transformou as duas cidades em referência na produção da fruta no Estado de São Paulo.
A expectativa da Associação dos Produtores é comercializar cerca de 80 toneladas de morango até o encerramento da festa. Além da fruta fresca, quem visita o evento encontra uma verdadeira explosão de sabores. O morango aparece das mais variadas formas: coberto com chocolate, brigadeiro, chantilly, leite em pó, em merengues, tortas, bolos, pavês, espetinhos, fondue, sorvetes, sucos, geleias, doces artesanais e inúmeras outras combinações criadas especialmente para a festa. É praticamente impossível sair do evento sem experimentar alguma dessas delícias.
Além de agradar ao paladar, os visitantes também têm a oportunidade de levar para casa morangos recém-colhidos, produzidos pelos agricultores de Jarinu e Atibaia, reconhecidos pela qualidade, pelo sabor e pelo tamanho da fruta.
Uma dica para levar o sabor da festa para casa
Quem comprar morangos para consumir em casa pode aumentar a durabilidade da fruta com um cuidado muito simples. O ideal é guardá-los na geladeira sem retirar o cabinho — o pequeno ramo, chamado pedúnculo —, que ajuda a proteger o morango e conservar sua umidade natural. A lavagem deve ser feita apenas na hora do consumo, quando também é recomendado retirar essa haste. Dessa forma, a fruta permanece fresca por mais tempo, preservando melhor sua textura, seu aroma e seu sabor.
Opções para todos os gostos
Se o morango é a grande estrela da festa, o tradicional frango frito com polenta continua sendo o campeão de vendas na praça de alimentação. Nos dois primeiros finais de semana, os visitantes já consumiram quase cinco toneladas de frango frito e quase duas toneladas de polenta, confirmando o sucesso da receita que há décadas faz parte da tradição gastronômica da Festa do Morango de Jarinu e Atibaia.
Mas a experiência gastronômica vai muito além. A praça de alimentação reúne pratos da culinária japonesa, italiana e brasileira, além de dezenas de sobremesas preparadas com morango, tornando praticamente impossível escolher apenas uma opção. Do morango in natura às versões cobertas com chocolate, brigadeiro, chantilly e leite em pó, passando pelos merengues, tortas, bolos, pavês, sorvetes e doces artesanais, há opções para todos os gostos.
Além da gastronomia, o público encontra parque de diversões, mini shopping, exposição e venda de frutas, produtos artesanais e espaços preparados para receber toda a família. É um passeio completo para quem deseja aproveitar o inverno no interior paulista.
Programação do terceiro fim de semana
Além da gastronomia, do parque de diversões, do mini shopping, da exposição e venda de frutas e dos morangos frescos direto dos produtores de Jarinu e Atibaia, a programação artística promete animar o público durante todo o sábado e domingo.
Sábado – 11 de julho
- 14h30 às 15h30 – Acústico Rock Família Goy (Prefeitura de Atibaia)
- 16h às 17h – Edi Bahia do Forró
- 17h30 às 18h30 – Fernando Szua e Tony Marques
- 19h às 20h – Alex Lopes
- 20h30 às 22h – Banda Reprise Inédita
Domingo – 12 de julho
- 13h às 15h – Orquestra Viola 7 Colinas
- 15h30 às 16h30 – Divertidamente / Alegria e Tristeza / Lipy e Cindy
- 17h às 18h – Banda Alchemist
Além dos shows, os visitantes poderão experimentar dezenas de receitas preparadas com morango, conhecer o mini shopping, visitar a exposição e venda de frutas, passear pelo parque de diversões e aproveitar um dos eventos mais tradicionais do inverno paulista.
Serviço
- Datas
11 e 12 de julho
18 e 19 de julho
- Local
Parque do Morango "Duílio Maziero"
- Endereço
Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – Jarinu/SP
- Horários
Sábados: das 10h às 23h
Domingos: das 10h às 19h
- Entrada
Gratuita