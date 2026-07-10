Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (9), no bairro Residencial Jundiaí, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar. Com ele, os policiais apreenderam porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro que seria proveniente da venda de drogas.

De acordo com a PM, a equipe patrulhava uma área conhecida pelo intenso comércio de drogas quando flagrou um grupo de pessoas, que teria fugido ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a revista e as buscas nas proximidades, os militares localizaram uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes, além de dinheiro. Segundo a corporação, o material apreendido e as circunstâncias da abordagem reforçaram a suspeita da prática de tráfico.