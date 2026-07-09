Com a chegada do período de estiagem, entre os meses de junho e setembro, especialistas reforçam a necessidade de economizar água para reduzir a pressão sobre os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo. Durante esse período, a diminuição das chuvas provoca queda nos níveis dos reservatórios, tornando o consumo consciente uma medida importante para preservar o abastecimento.

Entre os maiores responsáveis pelo consumo doméstico está o banho. Um chuveiro pode gastar até 150 litros de água em 15 minutos. Em uma residência com três moradores, esse hábito representa cerca de 13,5 mil litros por mês. A redução do tempo para cinco minutos pode gerar uma economia de aproximadamente 9 mil litros mensais.

Outro ponto de atenção é o uso do vaso sanitário. Vazamentos, muitas vezes imperceptíveis, aumentam significativamente o desperdício de água. Além disso, descartar papel higiênico no vaso pode provocar entupimentos e elevar o consumo. Na cozinha, a recomendação é ensaboar toda a louça antes de abrir a torneira para o enxágue e utilizar a máquina de lavar apenas quando estiver com carga completa.