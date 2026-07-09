A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) iniciou a implantação do programa Territórios Empreendedores, iniciativa que pretende estruturar uma estratégia integrada de desenvolvimento econômico para os sete municípios da região. Nesta semana, representantes das prefeituras e do Sebrae definiram as atribuições e formaram o grupo técnico responsável por conduzir o projeto, cujo lançamento oficial está previsto para a segunda quinzena de agosto.
A proposta busca ampliar a cooperação entre os municípios a partir do entendimento de que desafios e oportunidades econômicas ultrapassam os limites territoriais de cada cidade. O programa prevê a participação do poder público, setor produtivo, instituições de ensino, terceiro setor e lideranças locais na elaboração de uma agenda comum voltada ao desenvolvimento regional.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí, Humberto Cereser, a iniciativa pretende transformar as características econômicas complementares da região em ações coordenadas. “A Região Metropolitana de Jundiaí reúne características econômicas muito complementares e um enorme potencial de desenvolvimento. O Territórios Empreendedores fortalece essa integração ao estimular que os municípios planejem o futuro de forma colaborativa, compartilhando experiências, identificando oportunidades e construindo soluções que beneficiem toda a região.”
O gerente regional do Sebrae-SP em Jundiaí, Fábio Augusto, destacou que a metodologia será conduzida pelos próprios municípios, com apoio técnico da instituição. “O Sebrae oferece metodologia, ferramentas, dados e apoio técnico para que o próprio território construa sua visão de desenvolvimento. Nosso objetivo é deixar um legado para a Região Metropolitana de Jundiaí por meio de uma governança fortalecida, de um planejamento estratégico e de uma agenda construída coletivamente, envolvendo poder público, empreendedores, academia e sociedade civil.”
Com a formação do grupo técnico, o programa entra na fase de diagnóstico e mobilização de lideranças para definir as estratégias de médio e longo prazo. De acordo com a RMJ, a expectativa é que o planejamento contribua para fortalecer a governança regional, incentivar a inovação, atrair investimentos, ampliar o ambiente de negócios e estimular a geração de empregos nos sete municípios.