Dois acidentes registrados na madrugada e na manhã desta quinta-feira (9) deixaram duas pessoas mortas em rodovias do interior de São Paulo. As ocorrências foram registradas na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, e na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Itu.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 3h, no km 95 da Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, no sentido interior. Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta Yamaha 160 perdeu o controle da direção e tombou sobre a pista por motivos que ainda serão investigados.

Na sequência, uma carreta Iveco S-Way 480, que trafegava logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a motocicleta que estava caída na faixa de rolamento. O motociclista morreu no local. O motorista da carreta não se feriu.