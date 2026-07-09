Dois acidentes registrados na madrugada e na manhã desta quinta-feira (9) deixaram duas pessoas mortas em rodovias do interior de São Paulo. As ocorrências foram registradas na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, e na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Itu.
O primeiro acidente aconteceu por volta das 3h, no km 95 da Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, no sentido interior. Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta Yamaha 160 perdeu o controle da direção e tombou sobre a pista por motivos que ainda serão investigados.
Na sequência, uma carreta Iveco S-Way 480, que trafegava logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a motocicleta que estava caída na faixa de rolamento. O motociclista morreu no local. O motorista da carreta não se feriu.
Durante o atendimento da ocorrência, as faixas 3 e 4 e o acostamento ficaram interditados. O corpo da vítima foi removido após a realização da perícia e a chegada da funerária.
Já o segundo acidente ocorreu no km 28 da Rodovia Santos Dumont, em Itu, no sentido Campinas. De acordo com a apuração inicial, um Fiat Idea seguia pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou, parando no canteiro central.
Cinco pessoas ocupavam o automóvel. Uma delas chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu no hospital. Outras duas vítimas sofreram ferimentos graves, uma ficou com ferimentos moderados e outra teve lesões leves.
A faixa 1 e o acostamento chegaram a ser interditados durante o atendimento da ocorrência. Após a realização da perícia, o veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária e todas as faixas foram liberadas. Até a publicação desta matéria, as causas dos dois acidentes permaneciam sob investigação.