Policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão apreenderam mais de 1,5 kg de sete tipos de drogas na manhã desta terça-feira (7), em um ponto de tráfico no bairro Vista Alegre, em Jundiaí. Ninguém foi preso.

Os PMs faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico quando avistaram um suspeito atrás de barricadas. Ao notar a aproximação da viatura, ele abandonou uma sacola e fugiu para uma área de mata.

Os policiais realizaram buscas, mas o bandido não foi localizado.