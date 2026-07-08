08 de julho de 2026
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TRAFICANTES FUGIRAM

PM apreende sete tipos de drogas durante operação em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Havia centenas de porções de maconha, crack, cocaína, lança-perfume, skunk, ice e K2
Havia centenas de porções de maconha, crack, cocaína, lança-perfume, skunk, ice e K2

Policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão apreenderam mais de 1,5 kg de sete tipos de drogas na manhã desta terça-feira (7), em um ponto de tráfico no bairro Vista Alegre, em Jundiaí. Ninguém foi preso.

Os PMs faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico quando avistaram um suspeito atrás de barricadas. Ao notar a aproximação da viatura, ele abandonou uma sacola e fugiu para uma área de mata.

Os policiais realizaram buscas, mas o bandido não foi localizado.

Na sacola havia centenas de porções de maconha, crack, cocaína, lança-perfume, skunk, ice e K2, totalizando mais de 1,5 kg de entorpecentes.

Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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