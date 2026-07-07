Na última semana, integrantes da Defesa Civil da Prefeitura de Itatiba participaram de um treinamento voltado à operação de drones. A tecnologia auxilia na observação de áreas de interesse, no apoio ao monitoramento e na obtenção de imagens que contribuam para avaliações técnicas.
A capacitação contou com atividades teóricas e práticas, realizadas no Parque Luís Latorre, além de abordar também a legislação que regulamenta o uso de drones, conforme as normas dos órgãos como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
A atualização dos conhecimentos permite que a equipe esteja preparada para utilizar os recursos disponíveis de forma segura e eficiente, fortalecendo a capacidade de resposta e o planejamento das ações preventivas, que representa grande parte do trabalho realizado pela Defesa Civil.
Manutenção periódica
Além da capacitação dos agentes, a Defesa Civil realiza inspeções e manutenções periódicas nos equipamentos utilizados para o monitoramento das condições meteorológicas do município. Entre eles estão os pluviômetros, responsáveis pelo registro do volume de chuva em pontos estratégicos da cidade.
As informações obtidas por esses equipamentos auxiliam no acompanhamento das condições do tempo e contribuem para o monitoramento realizado pela equipe. A manutenção preventiva garante que esses equipamentos permaneçam em condições adequadas de funcionamento, proporcionando informações que auxiliam as ações de prevenção e o acompanhamento das condições meteorológicas.