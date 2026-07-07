Na última semana, integrantes da Defesa Civil da Prefeitura de Itatiba participaram de um treinamento voltado à operação de drones. A tecnologia auxilia na observação de áreas de interesse, no apoio ao monitoramento e na obtenção de imagens que contribuam para avaliações técnicas.

A capacitação contou com atividades teóricas e práticas, realizadas no Parque Luís Latorre, além de abordar também a legislação que regulamenta o uso de drones, conforme as normas dos órgãos como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A atualização dos conhecimentos permite que a equipe esteja preparada para utilizar os recursos disponíveis de forma segura e eficiente, fortalecendo a capacidade de resposta e o planejamento das ações preventivas, que representa grande parte do trabalho realizado pela Defesa Civil.

Manutenção periódica