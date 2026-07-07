07 de julho de 2026
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PENSÃO ALIMENTÍCIA

Pai devedor de mais de R$ 30 mil é preso durante o trabalho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ordem judicial foi cumprida
A ordem judicial foi cumprida

Um homem procurado pela Justiça por uma dívida superior a R$ 30 mil em pensão alimentícia foi preso por policiais militares na manhã desta terça-feira (7), em um condomínio de alto padrão em Itupeva, enquanto prestava serviços em uma residência. A ex-esposa dele, que trabalha na portaria do condomínio, foi quem acionou a Polícia Militar.

Assim que o homem entrou no condomínio, a mulher comunicou a PM sobre a existência do mandado de prisão. Os policiais foram até a obra onde ele estaria trabalhando, mas, inicialmente, não o localizaram.

Pouco depois, o homem apareceu dirigindo um veículo e tentou deixar o local. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo ainda dentro do condomínio.

Após consulta aos seus dados, ele foi informado sobre o mandado de prisão expedido pela Justiça por dívida de pensão alimentícia.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.

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