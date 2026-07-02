Nesta semana, com a entrada em vigor do reajuste de tarifas de pedágios no Estado de São Paulo, também há reajuste de tarifas em ônibus intermunicipais, já em vigor. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o aumento é de 4,72% e começou no dia 1º de julho de 2026. O percentual, segundo a agência, segue o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses, indicador oficial de inflação do país.

Segundo tabela do órgão, o serviço rodoviário tem tabelas divididas entre convencional, litorâneo, leito e executivo. Os suburbanos que atendem a região de Jundiaí são do tipo convencional. Neste caso, em deslocamento de até 15km, a tarifa deve custar R$ 6,24; para deslocamentos de 15km a 20km, R$ 7,25; entre 20km e 25km, R$ 9,39; e, entre 25km e 30km, o valor é de R$ 11,48. Para os ônibus executivos, que fazem trajetos até São Paulo ou Campinas, por exemplo, o valor é de R$ 23,04 para trajeto entre 30km e 35km e R$ 26,59 entre 35km e 40km.

Na prática, a empresa com mais linhas suburbanas na região é a Rápido Luxo Campinas. Os valores praticados pela empresa começam em R$ 5,90, da Vila Indaiá, em Várzea Paulista x Jundiai, e vão até R$ 13,50, no caso de Jundiaí x Indaiatuba. Alguns trajetos comuns também têm reajustes, como R$ 6,95 para linhas como Várzea Paulista (Jd. Paulista) x Jundiaí, via marginal, ou Campo Limpo, via Dom Pedro x Jundiaí. Outro exemplo é a tarifa Jundiaí x Shopping Outlet Premium (Itupeva), por R$ 9,35, ou Jacaré Bonfim x Jundiaí, que agora custa R$ 10,05.