A partir do dia 1º de julho, as rodovias concedidas do Estado de São Paulo terão reajustes nos valores de pedágios. Segundo o governo estadual, a revisão tarifária anual segue as regras previstas nos contratos de concessão e, neste ano, considera a variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE) entre junho de 2025 e maio de 2026, de 4,72%.

Serão reajustadas as tarifas da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban); Rodovias do Interior Paulista (Intervias), Rodovias das Colinas, Concessionária Auto Raposo Tavares (CART), Rodovias Integradas do Oeste (SPVias), Rodovias do Tietê, Ecovias dos Imigrantes, Ecovias do Leste Paulista, Concessionária Rodoanel Oeste, Concessionária SPMAR e Rodovia dos Tamoios.

Aos motoristas que transitam na região, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes terão alterações de valor já no dia 1º. A Bandeirantes terá tarifa de R$ 14,50 no pedágio de Campo Limpo e a via Anhanguera de R$ 14,30 no de Valinhos.