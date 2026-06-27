27 de junho de 2026
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INFLAÇÃO

Pedágios do Estado de SP terão reajustes a partir de 1º de julho

Por Redação | Das Agências
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Judy Lin / Google
Na região, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes terão valores mais altos nas praças de pedágios já a partir de quarta-feira, dia 1º de julho
Na região, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes terão valores mais altos nas praças de pedágios já a partir de quarta-feira, dia 1º de julho

A partir do dia 1º de julho, as rodovias concedidas do Estado de São Paulo terão reajustes nos valores de pedágios. Segundo o governo estadual, a revisão tarifária anual segue as regras previstas nos contratos de concessão e, neste ano, considera a variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE) entre junho de 2025 e maio de 2026, de 4,72%.

Serão reajustadas as tarifas da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban); Rodovias do Interior Paulista (Intervias), Rodovias das Colinas, Concessionária Auto Raposo Tavares (CART), Rodovias Integradas do Oeste (SPVias), Rodovias do Tietê, Ecovias dos Imigrantes, Ecovias do Leste Paulista, Concessionária Rodoanel Oeste, Concessionária SPMAR e Rodovia dos Tamoios.

Aos motoristas que transitam na região, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes terão alterações de valor já no dia 1º. A Bandeirantes terá tarifa de R$ 14,50 no pedágio de Campo Limpo e a via Anhanguera de R$ 14,30 no de Valinhos.

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