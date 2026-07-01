As obras de recuperação funcional das estradas municipais Moacyr Grandizolli, em Campo Limpo Paulista, e Vicinal Atílio Squizato, em Jarinu, foram concluídas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.
Investimentos
Foram investidos R$ 18,2 milhões nas intervenções que beneficiam mais de 119 mil moradores dos dois municípios e reforçam a infraestrutura viária da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). As melhorias foram executadas em uma extensão total de 12,45 quilômetros das vias municipais: entre o km 0 e o km 1,1, em Campo Limpo, e do km 0 ao km 11,3, em Jarinu.
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As obras contemplaram serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e implantação de sinalização horizontal e vertical e incluíram a recuperação do pavimento e a execução de nova capa asfáltica ao longo de todo o trecho.
Fomento à segurança e economia local
Com a conclusão dos serviços, as estradas passam a oferecer melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e maior conforto durante os deslocamentos.
A recuperação das vias fortalece ainda o desenvolvimento econômico local e regional ao facilitar o transporte de mercadorias, insumos e produtos agrícolas, promovendo maior integração entre Campo Limpo Paulista, Jarinu e os municípios da região.