As obras de recuperação funcional das estradas municipais Moacyr Grandizolli, em Campo Limpo Paulista, e Vicinal Atílio Squizato, em Jarinu, foram concluídas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Investimentos

Foram investidos R$ 18,2 milhões nas intervenções que beneficiam mais de 119 mil moradores dos dois municípios e reforçam a infraestrutura viária da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). As melhorias foram executadas em uma extensão total de 12,45 quilômetros das vias municipais: entre o km 0 e o km 1,1, em Campo Limpo, e do km 0 ao km 11,3, em Jarinu.

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