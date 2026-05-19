A rodovia SPA-066/300 que liga Jundiaí a Itupeva tem tráfego intenso diariamente, de acordo com o DER-SP, que administra a via, a média de tráfego diário é de 104.585 veículos, considerando os dados dos últimos 30 dias. Ainda não há previsão de início das obras para a construção de uma passarela, “somente após a conclusão do projeto executivo, será possível seguir os trâmites legais previstos para contratação das obras no menor prazo possível” afirma a nota enviada pela assessoria de imprensa do DER.



Uma das principais demandas de quem trabalha e mora nas proximidades é a falta de passarela de pedestres e de acordo com o DER ainda está em fase de contratação a elaboração de projeto executivo para a recuperação e melhorias da SPA 066/300, do km 0 ao km 4,90, no município de Jundiaí, incluído estudos para implantação de passarela de pedestres no trecho.

Para Leiziely Lima, moradora de Itupeva, o radar de limite de velocidade de 60 km atrapalha a fluidez do trânsito. “Mesmo sabendo que é para evitar acidentes, eu acho que o limite é baixo para esta rodovia. Os cruzamentos melhoraram depois das reformas e a passarela faz falta mesmo, porque vejo muita gente cruzando na frente dos veículos, o que é muito perigoso”.