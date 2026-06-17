Jundiaí registrou queda de 14,3% no número de mortes no trânsito ao comparar maio de 2026 com maio de 2025, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas viárias gerenciada pelo Detran-SP. Foram seis óbitos durante a campanha Maio Amarelo, de segurança no trânsito, neste ano. No ano passado, o mesmo período contabilizou sete mortes. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, as fatalidades no trânsito caíram pela metade. Foram 17 casos entre janeiro e maio neste ano contra 35 no mesmo período de 2025.

No Estado de São Paulo houve queda também, de 10,1%. Foram 544 óbitos em maio deste ano contra 605 no mesmo período do ano anterior. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, também há diminuição: de janeiro a maio, 2.389 óbitos contra 2.531 no mesmo período do ano passado.

Todos os modais também apresentam redução de ocorrências fatais no trânsito paulista. Em Automóvel, queda de 15,6% no mês (92 óbitos em maio deste ano contra 109 do mês anterior), enquanto no acumulado foi de 12,7% (434 mortes de janeiro a maio de 2026 contra 497 no mesmo período de 2025). Pedestre segue a tendência com queda de 15,2% nos óbitos. No acumulado, a baixa foi de 1,1% (610 óbitos contra 617 no mesmo período de 2025) nos primeiros cinco meses deste ano.