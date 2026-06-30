A alteração será no trecho compreendido entre a avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho e a avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz, permitindo o fluxo de veículos apenas no sentido da primeira para a segunda via.

A rua Pastor Matheus do Prado, no Parque Residencial Jundiaí, passará a ter sentido único. A mudança será realizada neste sábado (4), e tem como objetivo ampliar a segurança viária e melhorar a organização do trânsito local.

A medida foi definida com base em estudos técnicos realizados pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), da Prefeitura de Jundiaí, que avaliaram as características da rua, a demanda por estacionamento e a dinâmica de circulação existente no local, especialmente em razão da presença de unidade escolar nas proximidades.

A implantação do sentido único vai proporcionar melhor aproveitamento do espaço viário, reduzirá conflitos entre veículos e contribuirá para uma circulação mais organizada e segura para motoristas, pedestres e demais usuários da via.

O projeto contempla ainda adequações de sinalização horizontal e vertical, bem como a demarcação de “ilha” na interseção entre a rua Pastor Matheus do Prado, a avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz e a rua Nair Bartolomeu do Prado, com o objetivo de disciplinar os movimentos veiculares e proporcionar maior clareza operacional aos condutores.