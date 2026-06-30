A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que foi confirmado um óbito por febre maculosa no município de Jundiaí, de um homem de 20 anos. O falecimento ocorreu no último domingo (28).

As amostras foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), e a confirmação laboratorial da febre maculosa foi comunicada ao município pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) em 26 de junho. A confirmação do óbito ocorreu após a conclusão do protocolo, permitindo a divulgação do caso nesta terça-feira (30).

A Vigilância Epidemiológica (VE) e a Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) conduzem a investigação epidemiológica para estabelecer o Local Provável de Infecção (LPI), conforme os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.