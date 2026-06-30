A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que foi confirmado um óbito por febre maculosa no município de Jundiaí, de um homem de 20 anos. O falecimento ocorreu no último domingo (28).
As amostras foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), e a confirmação laboratorial da febre maculosa foi comunicada ao município pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) em 26 de junho. A confirmação do óbito ocorreu após a conclusão do protocolo, permitindo a divulgação do caso nesta terça-feira (30).
A Vigilância Epidemiológica (VE) e a Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) conduzem a investigação epidemiológica para estabelecer o Local Provável de Infecção (LPI), conforme os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.
Até o momento, não foi possível definir onde ocorreu a exposição ao carrapato infectado. Por esse motivo, todas as hipóteses epidemiológicas relacionadas aos deslocamentos e às atividades realizadas pela pessoa durante o período de incubação permanecem em análise.
Paralelamente, as equipes da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância em Saúde Ambiental já iniciaram as demais ações previstas para esse tipo de ocorrência, incluindo as avaliações ambientais necessárias e as medidas de prevenção e orientação à população, conforme os protocolos vigentes.
Informações gerais
A febre maculosa não é transmitida de pessoa para pessoa. A infecção ocorre exclusivamente pela picada de carrapatos infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii. O risco está associado à permanência em áreas com características ambientais favoráveis à presença desses vetores, como margens de rios e lagos, áreas de mata, vegetação ciliar e locais com circulação de capivaras e outros animais hospedeiros.
Como medida de precaução, a secretaria orienta que pessoas que tenham frequentado áreas com essas características permaneçam atentas ao aparecimento de sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, mal-estar e manchas avermelhadas na pele, especialmente nos 14 dias seguintes à exposição.
Caso esses sintomas surjam, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente e informar a permanência em área de risco ou eventual contato com carrapatos, pois o diagnóstico e o tratamento precoces são determinantes para a evolução favorável da doença.
Orientação permanente
A Prefeitura de Jundiaí, de maneira permanente, realiza trabalho de orientação e esclarecimento sobre febre maculosa, visto que a bactéria causadora da doença é endêmica no Estado de São Paulo.
O manejo permanente em áreas públicas onde há circulação de animais hospedeiros de carrapatos (capivaras, bois e cavalos) é intensificado no período de inverno e seca, quando há maior risco de parasitismo, em decorrência da maior presença das formas imaturas desses artrópodes.
Os espaços também recebem placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos, exigindo a maior atenção da população. Além disso, periodicamente, a equipe Vigilância em Saúde Ambiental acompanha o nível de infestação por carrapatos nessas áreas.
A Secretaria de Promoção da Saúde seguirá acompanhando o caso e divulgará novas informações à medida que a investigação epidemiológica for concluída.