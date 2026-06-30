Explorar brincadeiras, costumes e valores de diversas partes do mundo, que atravessam gerações, e soltar a imaginação da garotada fazem parte do Super Férias, da unidade Sesi Jundiaí. As inscrições estão abertas, e as atividades ocorrem entre 6 e 24 de julho, para transformar o período de recesso escolar em uma experiência de diversão, aprendizado e convivência.
Com o tema “Jogos e Brincadeiras do Mundo”, a proposta convida as crianças para uma verdadeira jornada cultural, repleta de descobertas e experiências lúdicas. A iniciativa mostra como o ato de brincar ultrapassa fronteiras, aproxima culturas e conecta diferentes gerações.
"O Super Férias é muito mais do que uma programação para o período de férias escolares. É um espaço onde as crianças têm a oportunidade de brincar, fazer novas amizades, desenvolver habilidades socioemocionais e vivenciar experiências que contribuem para seu crescimento. Cada atividade é pensada para unir diversão, aprendizado e convivência em um ambiente seguro e acolhedor", destaca Carin Marroffino Floresti, Coordenadora de Qualidade de Vida da unidade.
Programação
Ao longo das três semanas, as crianças participarão de uma programação diversificada, com brincadeiras aquáticas, gincanas, caça ao tesouro, oficinas de música, dança, teatro, slime e personalização de bags, além de atividades como pintura facial, recreação esportiva, contação de histórias, festa das cores, lona de sabão e uma atração especial voltada para toda a família. As atividades foram planejadas para estimular a criatividade, a convivência, o trabalho em equipe e a prática de hábitos saudáveis, proporcionando experiências divertidas e enriquecedoras durante todo o período do programa.
As inscrições podem ser feitas na secretaria da unidade. As vagas são limitadas. Para saber mais informações, acesse: jundiai.sesisp.org.br
Pacotes
Nesta edição, o Super Férias contará apenas com as modalidades de inscrição semanal (R$ 175) e combo mensal, que contempla as três semanas de atividades (R$ 500). Não haverá a opção de inscrição diária, por isso, o Sesi orienta as famílias a se programarem com antecedência para escolher as semanas que melhor atendam à rotina das crianças. Clientes Sesi, alunos da Rede Escolar Sesi, dos Núcleos de Cultura e do Sesi Esporte têm 15% de desconto sobre o valor da inscrição. Já irmãos de crianças inscritas que não sejam clientes Sesi recebem 10% de desconto. Os descontos não são cumulativos e serão concedidos mediante comprovação no ato da inscrição. Vale lembrar que, embora o dia 9 de julho seja feriado, a programação do Super Férias acontecerá normalmente.
Sobre o Super Férias
O Super Férias utiliza toda a estrutura do CAT Sesi Jundiaí para oferecer uma programação diversificada, com atividades recreativas, esportivas, culturais e oficinas acompanhadas por uma equipe especializada, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e preparado para proporcionar momentos inesquecíveis durante o período de recesso escolar.
Além de incentivar o desenvolvimento físico e social das crianças, o programa fortalece valores como amizade, trabalho em equipe, autonomia e respeito, proporcionando vivências que contribuem para a formação integral dos participantes.
Serviço: Super Férias Jundiaí
Data: de 6 a 24 de julho
Hora: das 13h30 às 17h30
Local: CAT Sesi Jundiaí (avenida Antonio Segre, 695 – Jardim Brasil)
Contato: WhatsApp: (11) 93440-5039 | E-mail: sujundiai@sesisp.org.br
Inscrições: presenciais na Secretaria Única do CAT Sesi Jundiaí
Para mais informações: https://jundiai.sesisp.org.br/super-ferias-2026