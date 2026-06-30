Explorar brincadeiras, costumes e valores de diversas partes do mundo, que atravessam gerações, e soltar a imaginação da garotada fazem parte do Super Férias, da unidade Sesi Jundiaí. As inscrições estão abertas, e as atividades ocorrem entre 6 e 24 de julho, para transformar o período de recesso escolar em uma experiência de diversão, aprendizado e convivência.

Com o tema “Jogos e Brincadeiras do Mundo”, a proposta convida as crianças para uma verdadeira jornada cultural, repleta de descobertas e experiências lúdicas. A iniciativa mostra como o ato de brincar ultrapassa fronteiras, aproxima culturas e conecta diferentes gerações.

"O Super Férias é muito mais do que uma programação para o período de férias escolares. É um espaço onde as crianças têm a oportunidade de brincar, fazer novas amizades, desenvolver habilidades socioemocionais e vivenciar experiências que contribuem para seu crescimento. Cada atividade é pensada para unir diversão, aprendizado e convivência em um ambiente seguro e acolhedor", destaca Carin Marroffino Floresti, Coordenadora de Qualidade de Vida da unidade.