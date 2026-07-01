Um levantamento realizado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revela que, entre janeiro e maio deste ano, 9.183 infratores foram presos ou apreendidos em flagrante por violência doméstica em todo o Estado. O número representa um aumento de 25,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 7.317 casos,

Os dados mostram que, somente em maio, foram 1.843 prisões e apreensões em flagrante, alta de 35,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando houve 1.359 registros. Na capital paulista e Grande São Paulo, o número de infratores presos em flagrante passou de 2.130 nos cinco primeiros meses de 2025 para 2.759 no mesmo período de 2026, alta de 29,5%.

Interior

Enquanto isso, as 606 cidades do interior paulista, considerado um desafio maior para as autoridades por questões geográficas, aspectos culturais, subnotificação e outras características, também tiveram um crescimento exponencial no número de prisões de agressores.