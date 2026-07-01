Um levantamento realizado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revela que, entre janeiro e maio deste ano, 9.183 infratores foram presos ou apreendidos em flagrante por violência doméstica em todo o Estado. O número representa um aumento de 25,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 7.317 casos,
Os dados mostram que, somente em maio, foram 1.843 prisões e apreensões em flagrante, alta de 35,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando houve 1.359 registros. Na capital paulista e Grande São Paulo, o número de infratores presos em flagrante passou de 2.130 nos cinco primeiros meses de 2025 para 2.759 no mesmo período de 2026, alta de 29,5%.
Interior
Enquanto isso, as 606 cidades do interior paulista, considerado um desafio maior para as autoridades por questões geográficas, aspectos culturais, subnotificação e outras características, também tiveram um crescimento exponencial no número de prisões de agressores.
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Entre janeiro e maio deste ano, foram 6.402 detenções. No ano passado, considerando o mesmo intervalo, 5.184 agressores foram presos ou apreendidos pelas forças de segurança no interior paulista, equivalente a um aumento de 23,5%.
Fortalecimento da rede de proteção
O aumento das prisões ocorre em meio à ampliação das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao incentivo às denúncias. Em maio, o Estado registrou queda nos casos de feminicídio em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 18 ocorrências, oito a menos do que as 26 contabilizadas em maio de 2025.
Para a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado, delegada Cristiane Braga, interromper o ciclo da violência depende da denúncia e do acesso rápido aos serviços de proteção. “O feminicídio normalmente é o último estágio de uma sequência de violências que, muitas vezes, já vinha sendo praticada contra a mulher. Se não há denúncia, não temos como saber que há um problema ali. Quanto mais cedo essa vítima consegue acessar os canais de atendimento e denunciar o agressor, maiores são as chances de interromper esse ciclo e evitar uma tragédia. Por isso, trabalhamos continuamente para ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados e garantir que elas encontrem acolhimento e proteção”, afirmou.
Na mesma linha, a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauce Cavalli, destacou que o enfrentamento à violência contra a mulher permanece entre as prioridades da corporação. “A Polícia Militar atua para proteger a mulher desde os primeiros sinais de violência. Nossa prioridade é prevenir, acolher e agir rapidamente para salvar vidas”.
Mais atenção às vítimas
Nos últimos anos, o Governo de São Paulo expandiu a rede de proteção às mulheres com novas ferramentas e serviços especializados. Entre as iniciativas estão a Cabine Lilás, que direciona chamadas de violência doméstica feitas ao 190 para policiais femininas capacitadas; o aplicativo SP Mulher Segura, que reúne serviços como registro de ocorrência, acionamento emergencial da Polícia Militar e acesso aos canais de apoio; a Patrulha SP Mulher Segura, especializada no atendimento preventivo às vítimas; e o Espaço Lilás, implantado em unidades da Polícia Militar para fortalecer o acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica.
Além disso, uma parceria entre o Governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça ampliou o monitoramento eletrônico de agressores, com a disponibilização de 1.250 equipamentos entre tornozeleiras eletrônicas e dispositivos de acompanhamento.