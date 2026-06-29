O secretário-adjunto de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos de Cabreúva, Marcelo Gomes Del Valle, de 49 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (27), suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 35 anos. O caso ocorreu em uma residência no bairro Bonfim.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma discussão entre o casal. A vítima relatou que, durante o desentendimento, foi agredida fisicamente, sofrendo ferimentos no rosto. Ela conseguiu deixar o imóvel, pediu ajuda a familiares e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabreúva.
Em depoimento à Polícia Civil, a mulher afirmou que já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro, cerca de um ano atrás, mas que não registrou ocorrência na época por receio.
Aos policiais militares, o secretário-adjunto informou que o casal havia ingerido bebida alcoólica antes da discussão e alegou ter agido em legítima defesa após ser atacado pela companheira. Na delegacia, negou ter desferido socos, afirmando que apenas a empurrou durante o conflito.
O delegado responsável pelo caso entendeu, porém, que a versão apresentada pelo investigado não era compatível com as lesões constatadas na vítima, especialmente na região do nariz.
Marcelo Gomes Del Valle foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica e permaneceu preso após a lavratura do flagrante.
Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Cabreúva não havia se manifestado sobre o caso, e a defesa do secretário-adjunto não foi localizada para comentar as acusações.