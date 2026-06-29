29 de junho de 2026
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PRESO EM FLAGRANTE

Secretário-adjunto de Cabreúva é suspeito de violência doméstica

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Prefeitura de Cabreúva
Marcelo Gomes Del Valle é secretário-adjunto de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos de Cabreúva
Marcelo Gomes Del Valle é secretário-adjunto de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos de Cabreúva

O secretário-adjunto de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos de Cabreúva, Marcelo Gomes Del Valle, de 49 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (27), suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 35 anos. O caso ocorreu em uma residência no bairro Bonfim.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma discussão entre o casal. A vítima relatou que, durante o desentendimento, foi agredida fisicamente, sofrendo ferimentos no rosto. Ela conseguiu deixar o imóvel, pediu ajuda a familiares e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabreúva.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher afirmou que já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro, cerca de um ano atrás, mas que não registrou ocorrência na época por receio.

Aos policiais militares, o secretário-adjunto informou que o casal havia ingerido bebida alcoólica antes da discussão e alegou ter agido em legítima defesa após ser atacado pela companheira. Na delegacia, negou ter desferido socos, afirmando que apenas a empurrou durante o conflito.

O delegado responsável pelo caso entendeu, porém, que a versão apresentada pelo investigado não era compatível com as lesões constatadas na vítima, especialmente na região do nariz.

Marcelo Gomes Del Valle foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica e permaneceu preso após a lavratura do flagrante.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Cabreúva não havia se manifestado sobre o caso, e a defesa do secretário-adjunto não foi localizada para comentar as acusações.

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