O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí encerra o primeiro semestre de 2026 com ciclo de obras concluídas por toda a cidade, projetos em andamento e novas frentes já programadas para os próximos meses.

Para ampliar o fornecimento de água, a Dae concluiu as obras de implantação de novas redes nos bairros Roseira, Caxambu e Fernandes. Ao todo, foram mais de 2,7 quilômetros de tubulações que vão beneficiar cerca de 290 famílias. As obras estão na fase final de preparação para a entrega oficial e representam mais um avanço para levar água tratada com mais segurança e regularidade aos moradores.

No Vale dos Cebrantes, a Dae concluiu a implantação de redes coletoras e do interceptor de esgoto, totalizando 5,7 quilômetros de extensão. A intervenção beneficia diretamente cerca de 150 famílias e traz ganhos importantes para o meio ambiente, reduzindo o uso de fossas e evitando o lançamento irregular de esgoto em áreas de preservação.