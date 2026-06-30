O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí encerra o primeiro semestre de 2026 com ciclo de obras concluídas por toda a cidade, projetos em andamento e novas frentes já programadas para os próximos meses.
Para ampliar o fornecimento de água, a Dae concluiu as obras de implantação de novas redes nos bairros Roseira, Caxambu e Fernandes. Ao todo, foram mais de 2,7 quilômetros de tubulações que vão beneficiar cerca de 290 famílias. As obras estão na fase final de preparação para a entrega oficial e representam mais um avanço para levar água tratada com mais segurança e regularidade aos moradores.
No Vale dos Cebrantes, a Dae concluiu a implantação de redes coletoras e do interceptor de esgoto, totalizando 5,7 quilômetros de extensão. A intervenção beneficia diretamente cerca de 150 famílias e traz ganhos importantes para o meio ambiente, reduzindo o uso de fossas e evitando o lançamento irregular de esgoto em áreas de preservação.
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Na região da Roseira, a empresa também ampliou a rede de esgoto, com 1,2 quilômetro de extensão, beneficiando aproximadamente 180 famílias e ampliando o acesso ao serviço. Já no Loteamento Fumachi, foram implantados 630 metros de rede de água, garantindo o fornecimento para as 80 famílias da região.
Outro destaque é o conjunto de obras em andamento nos bairros Traviú e Poste, uma das maiores intervenções de saneamento atualmente executadas pela Dae. Com mais de 14 quilômetros de redes, o projeto avança para a conclusão da primeira etapa, ampliando a coleta de esgoto, substituindo soluções individuais e contribuindo diretamente para a saúde pública e para a preservação da bacia do Rio Jundiaí.
Paralelamente, a empresa segue com a construção da adutora do Castanho, uma obra estratégica que vai interligar as regiões do Jardim do Lago e Santa Gertrudes. Com 6,9 quilômetros de extensão e investimento superior a R$ 18 milhões, a intervenção vai garantir mais água para cerca de 6.500 famílias, fortalecendo a segurança hídrica e preparando a cidade para o crescimento dos próximos anos.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, os investimentos demonstram que o saneamento voltou a ser prioridade na cidade. “Desde o início da gestão, definimos que a Dae retomaria seu protagonismo e que o saneamento voltaria a ocupar um papel central no planejamento de Jundiaí. Estamos acelerando obras importantes, ampliando o acesso à água e à coleta de esgoto e preparando a cidade para crescer com infraestrutura, responsabilidade e qualidade de vida para a população”.
Próximas etapas
O ritmo de investimentos continua no segundo semestre. A Dae já iniciou um novo pacote de obras para ampliar o fornecimento de água e a coleta de esgoto em diferentes regiões da cidade.
Entre os destaques está a implantação de 4,2 quilômetros de redes de água no Vale dos Cebrantes, iniciada nesta semana. A obra vai levar água tratada para cerca de 210 famílias e fortalecer a rede de distribuição da região.
Além da ampliação das redes, a empresa também dará continuidade às obras de modernização do sistema, como o remanejamento de adutoras e redes de esgoto nos bairros Medeiros e Jardim Ana Maria, tornando a distribuição de água mais eficiente e segura.
O planejamento para os próximos meses contempla ainda intervenções em bairros como Ivoturucaia, Jardim Aeroporto, Chácara Itamar, Água Doce, Jardim Ana Maria e Loteamento Santa Rosa. Juntas, essas obras somam aproximadamente 6 quilômetros de novas redes e vão beneficiar mais de 260 famílias.
O diretor-presidente da Dae Jundiaí, Daniel Bocalão, destaca que os resultados são fruto de planejamento e de um trabalho contínuo. “O saneamento precisa acompanhar o crescimento da cidade. Estamos trabalhando em várias regiões ao mesmo tempo, levando água tratada, ampliando a coleta de esgoto e preparando novas obras para garantir mais eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida para a população”.