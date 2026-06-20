Com investimento superior a R$ 5 milhões, considerando os recursos aplicados entre 2023 e 2026, a obra implantou 4,8 quilômetros de rede coletora e interceptor de esgoto, ampliando o atendimento para 151 famílias da região. Morador da região há mais de 20 anos, Miguel Fraga, celebrou a entrega. “É com certeza um sonho realizado. Com a rede de esgoto tudo muda, agora teremos mais qualidade de vida”, declarou.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí e a Prefeitura realizaram, neste sábado (20), a entrega das obras de implantação de interceptor e rede coletora de esgoto no loteamento Retentém. O evento contou com a presença de moradores da região, do prefeito Gustavo Martinelli, do diretor-presidente da empresa, Daniel Bocalão, além de autoridades e representantes municipais.

Durante o evento, o diretor-presidente da empresa destacou a importância de ampliar o acesso aos serviços de saneamento em todas as regiões da cidade.

“Nosso compromisso é levar saneamento para todos os cantos de Jundiaí. São obras que impactam diretamente a vida das pessoas. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais esse atendimento, garantindo mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população”, afirmou Bocalão.

Mesma opinião compartilhada pelo prefeito, Gustavo Martinelli. “Muitas vezes, as obras mais transformadoras são justamente aquelas que não aparecem. Uma rede de esgoto fica embaixo da terra, não é vista no dia a dia, mas é sentida por cada família beneficiada. Ela representa mais saúde, mais dignidade, mais segurança e mais qualidade de vida para quem vive aqui”, destacou.

Obras futuras

Além da entrega no loteamento Retentém, a Dae segue avançando com outra importante obra de saneamento: a implantação de interceptor e rede coletora de esgoto para atender os bairros Poste e Traviú.