Mais do que um documento institucional, o plano representa uma construção coletiva que mobilizou diferentes áreas da empresa ao longo dos últimos anos. Desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o trabalho teve início em 2024 e foi estruturado a partir de escutas, workshops, diagnósticos e momentos de participação ativa dos próprios colaboradores.

A DAE Jundiaí deu um passo importante nesta quarta-feira (24) ao apresentar oficialmente seu Plano Estratégico ESG 2026-2036, documento que irá nortear as ações, o planejamento e as decisões da empresa pelos próximos dez anos. O lançamento aconteceu no Auditório Planeta Água e reuniu mais de 200 colaboradores, membros da diretoria, representantes do Conselho de Administração e o secretário adjunto de Governo, João Amílcar, representando a Prefeitura de Jundiaí.

Durante o evento, foram apresentadas a missão, a visão e os valores da empresa, que passam a orientar a atuação da DAE diante dos desafios da próxima década. A iniciativa reforça uma transformação na cultura organizacional e consolida um novo momento para a empresa, unindo sustentabilidade, inovação, eficiência operacional e valorização das pessoas.

“O grande diferencial deste trabalho foi justamente a participação das pessoas. O plano não nasceu dentro de uma sala ou a partir de decisões isoladas. Ele foi construído ouvindo quem conhece a DAE de perto, quem faz a empresa funcionar diariamente e entende seus desafios”, destacou a diretora-superintendente de Gestão, Helen Cappelletti de Lima.

Entre os destaques apresentados está o mapa estratégico da empresa, que servirá como uma bússola para conectar a essência da DAE aos projetos e às ações planejadas para os próximos anos. A ferramenta estabelece objetivos voltados ao desenvolvimento das pessoas, à inovação, à melhoria contínua dos processos, ao fortalecimento institucional e à sustentabilidade.