29 de junho de 2026
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MARGINAL ANHANGUERA

Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Artesp
Motociclista foi socorrido por equipes do Samu e encaminhado ao hospital
Motociclista foi socorrido por equipes do Samu e encaminhado ao hospital

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um caminhão na tarde desta segunda-feira (29). Ele transitava pela marginal da rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 55, quando aconteceu a batida.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão informou que o veículo estava em pane mecânica e que ele estava estacionado ao lado direito da via.

Ainda de acordo com a Artesp, o motociclista chocou-se contra o caminhão por motivos que ainda não foram esclarecidos. Com o impacto da batida, o motociclista caiu e ficou gravemente ferido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram a vítima e a encaminharam ao hospital. A equipe da perícia técnica compareceu ao local para os procedimentos de praxe. Não há informações sobre idade, naturalidade e estado de saúde do motociclista.

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