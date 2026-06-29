Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um caminhão na tarde desta segunda-feira (29). Ele transitava pela marginal da rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 55, quando aconteceu a batida.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão informou que o veículo estava em pane mecânica e que ele estava estacionado ao lado direito da via.

Ainda de acordo com a Artesp, o motociclista chocou-se contra o caminhão por motivos que ainda não foram esclarecidos. Com o impacto da batida, o motociclista caiu e ficou gravemente ferido.