O Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, inicia na segunda-feira (6) a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026. O levantamento é considerado o maior e mais amplo diagnóstico sobre as condições de saúde da população brasileira e avaliação do sistema de saúde. A coleta de dados será iniciada por São Paulo, incluindo áreas urbanas e rurais, totalizando abrangência de 7.845 domicílios.

Edição 2026

As duas últimas PNS foram realizadas nos anos de 2013 e de 2019. Em 2026, a coleta de dados será realizada por meio de um uma entrevista presencial e serão aferidas medidas físicas (peso, altura e pressão arterial) de um morador selecionado aleatoriamente para cada domicílio. Nesta edição, a principal inovação é a coleta de material biológico (sangue e urina) em uma subamostra de domicílios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

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