O Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, inicia na segunda-feira (6) a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026. O levantamento é considerado o maior e mais amplo diagnóstico sobre as condições de saúde da população brasileira e avaliação do sistema de saúde. A coleta de dados será iniciada por São Paulo, incluindo áreas urbanas e rurais, totalizando abrangência de 7.845 domicílios.
Edição 2026
As duas últimas PNS foram realizadas nos anos de 2013 e de 2019. Em 2026, a coleta de dados será realizada por meio de um uma entrevista presencial e serão aferidas medidas físicas (peso, altura e pressão arterial) de um morador selecionado aleatoriamente para cada domicílio. Nesta edição, a principal inovação é a coleta de material biológico (sangue e urina) em uma subamostra de domicílios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.
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A coleta será realizada por técnicos de enfermagem, de laboratórios contratados pela Rede DASA/Hospital Albert Einstein. Serão analisados biomarcadores como sódio, potássio, creatinina, colesterol, hemoglobina glicada, ácido úrico, presença de chumbo e mercúrio, além de sorologia para Chikungunya. Os resultados individuais dos exames serão disponibilizados posteriormente aos moradores participantes por meio de uma plataforma exclusiva, com acesso realizado por login e senha.
“A PNS representa um grande painel de informações periódicas sobre a situação de saúde da população. A edição de 2026 permitirá uma análise desse cenário após a pandemia de Covid-19, com a possibilidade de comparação com os dados de 2019, pré-pandemia, contribuindo para a avaliação dos impactos desse período na saúde da população”, explica o chefe da Seção de Pesquisas Sociais do IBGE em São Paulo, Jailson Lopes de Sousa.
Serviço
Período da coleta: Julho a Novembro de 2026;
Abrangência: 7.845 domicílios serão visitados em São Paulo, incluindo áreas urbanas e rurais;
Equipe envolvida: cerca de 200 entrevistadores atuarão na coleta no estado;
Temas investigados
- condições de vida e moradia;
- características demográficas;
- acesso, utilização e avaliação dos serviços de saúde;
- cobertura de planos de saúde;saúde da criança e do adolescente;
- saúde da mulher;
- saúde do idoso;
- estilos de vida;doenças crônicas e doenças transmissíveis;
- saúde bucal;
- atividade sexual e violências.