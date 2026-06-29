Secretários e servidores de várias áreas da Administração Municipal de Jundiaí participaram na última semana de uma reunião, no Paço Municipal, com professores da Universidade de São Paulo (USP). Os docentes da faculdade estão à frente do projeto “Acomodação Sustentável do Crescimento Urbano das Cidades Paulistas”, iniciativa científica que conta com a parceria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O trabalho – multisetorial – busca frear o espraiamento (propagação) segregador dos municípios e desenvolver ferramentas para um crescimento urbano mais eficiente, sustentável e inclusivo até 2040. Além de Jundiaí, estão no projeto Ourinhos, Marília e Ribeirão Preto.

A pesquisa utiliza simuladores e métricas de dados para orientar as políticas públicas municipais, com focos na mobilidade ativa (caminhabilidade, acessibilidade e infraestrutura de transporte), justiça social (mapeamento do impacto da expansão urbana para evitar a segregação de classes de renda) e desempenho econômico (avaliação de como o crescimento urbano desordenado afeta a produtividade e o meio ambiente). O projeto integra pesquisas de três grandes unidades da USP: Escola Politécnica (Poli), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA).

Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida, um workshop realizado no último dia 16 marcou a apresentação do projeto às cidades. “Fizemos essa reunião para integrar as outras Secretarias envolvidas na iniciativa, como Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Finanças, Governo e Infraestrutura e Serviços Públicos. Vamos trocar informações e dados com a USP, colaborando no que for possível. Este estudo é bem abrangente e seus resultados nos mostrarão caminhos para o direcionamento de nossas políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável de Jundiaí, beneficiando todos os cidadãos”, destacou Ana Paula.