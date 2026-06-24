A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) identificou por meio de uma pesquisa que o estado nutricional e a saúde bucal de idosos estão diretamente associados à fragilidade dessas pessoas atendidas na Atenção Primária à Saúde. A pesquisa foi conduzida pela nutricionista e pesquisadora de mestrado, Clemorar Ana de Souza Valentim, sob orientação da professora Drª. Marília Jesus Batista da Mota, ambas da FMJ.
O estudo avaliou 211 idosos selecionados aleatoriamente em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Eles responderam a questionários e passaram por avaliações relacionadas à saúde bucal, estado nutricional, condições clínicas, cognição, sarcopenia e fragilidade. Os resultados mostraram que 24,6% dos participantes eram considerados frágeis, enquanto 37,9% estavam em condição de pré-fragilidade.
Atenção à fragilidade
Entre os fatores associados ao aumento da fragilidade destacaram-se baixo peso, obesidade, risco de desnutrição, uso de quatro ou mais medicamentos e sentimentos frequentes de tristeza, desânimo ou desesperança. Por outro lado, idosos que apresentavam boa capacidade de mastigação e praticavam atividade física regularmente tiveram menor probabilidade de desenvolver fragilidade.
Segundo a pesquisadora Drª. Clemorar Valentim, os resultados reforçam a importância de um olhar integral para a saúde da pessoa idosa. "A fragilidade não é consequência natural do envelhecimento. Nosso estudo demonstra que fatores como alimentação adequada, saúde bucal e atividade física podem fazer grande diferença na manutenção da autonomia e da qualidade de vida dos idosos. Investir em prevenção significa promover um envelhecimento mais saudável e ativo", destaca.
Para a orientadora da pesquisa, Drª. Marília Mota, os dados evidenciam a necessidade de ações multidisciplinares e integradas. "Os resultados mostram que a saúde da pessoa idosa depende da atuação conjunta de diferentes áreas. Nutrição, odontologia, medicina, atividade física e apoio emocional precisam caminhar juntos para prevenir a fragilidade e garantir mais qualidade de vida à população idosa", afirma.
Resultados na prática
Os resultados serviram de base para iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Jundiaí, incluindo programas de promoção da saúde bucal, educação alimentar, ampliação das orientações nutricionais e atividades preventivas voltadas ao envelhecimento saudável.
De acordo com os pesquisadores, a fragilidade é uma condição que exige atenção ao longo de toda a vida e deve ser enfrentada por meio de políticas públicas que fortaleçam o cuidado integral à pessoa idosa.
O estudo foi publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia e reforça a importância da produção científica da FMJ na geração de conhecimento capaz de impactar diretamente a saúde da população.