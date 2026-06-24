A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) identificou por meio de uma pesquisa que o estado nutricional e a saúde bucal de idosos estão diretamente associados à fragilidade dessas pessoas atendidas na Atenção Primária à Saúde. A pesquisa foi conduzida pela nutricionista e pesquisadora de mestrado, Clemorar Ana de Souza Valentim, sob orientação da professora Drª. Marília Jesus Batista da Mota, ambas da FMJ.

O estudo avaliou 211 idosos selecionados aleatoriamente em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Eles responderam a questionários e passaram por avaliações relacionadas à saúde bucal, estado nutricional, condições clínicas, cognição, sarcopenia e fragilidade. Os resultados mostraram que 24,6% dos participantes eram considerados frágeis, enquanto 37,9% estavam em condição de pré-fragilidade.

Atenção à fragilidade

Entre os fatores associados ao aumento da fragilidade destacaram-se baixo peso, obesidade, risco de desnutrição, uso de quatro ou mais medicamentos e sentimentos frequentes de tristeza, desânimo ou desesperança. Por outro lado, idosos que apresentavam boa capacidade de mastigação e praticavam atividade física regularmente tiveram menor probabilidade de desenvolver fragilidade.