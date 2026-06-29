Guardas municipais de Cabreúva voltaram a ser hostilizados por populares durante uma ação de combate ao tráfico de drogas na cidade. Desta vez, o caso ocorreu no Jardim Paraíso.
Os agentes faziam patrulhamento pela rua Magnetita quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele dispensou uma sacola e tentou fugir.
Após acompanhamento, o suspeito foi detido. Segundo a Guarda Municipal, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo.
Durante a ocorrência, populares passaram a hostilizar os guardas, que utilizaram gás lacrimogêneo para dispersar o grupo.
Na sacola abandonada pelo suspeito foram encontradas quase 400 porções de drogas. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.
CASO ANTERIOR
Na semana passada, GMs também foram atacados por baderneiros que protestavam contra a prisão de um suspeito de tráfico no bairro Novo Bonfim. Na ocasião os GMs usaram armas não letais e chamaram reforço para controlar o distúrbio.