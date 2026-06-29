Guardas municipais de Cabreúva voltaram a ser hostilizados por populares durante uma ação de combate ao tráfico de drogas na cidade. Desta vez, o caso ocorreu no Jardim Paraíso.

Os agentes faziam patrulhamento pela rua Magnetita quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele dispensou uma sacola e tentou fugir.

Após acompanhamento, o suspeito foi detido. Segundo a Guarda Municipal, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo.