29 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ERA PROCURADO

PMs prendem golpista na Vila Rio Branco em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Ele foi conduzido ao DP, onde a ordem judicial foi cumprida
Ele foi conduzido ao DP, onde a ordem judicial foi cumprida

Um homem procurado pela Justiça por estelionato foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na Vila Rio Branco, em Jundiaí, neste fim de semana.

A PM recebeu informações de que o foragido estaria circulando pelo bairro. As equipes realizaram patrulhamento e localizaram o suspeito na avenida Álvares de Azevedo.

Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por estelionato, com validade até 2030.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi cumprida. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários