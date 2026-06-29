Um homem procurado pela Justiça por estelionato foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na Vila Rio Branco, em Jundiaí, neste fim de semana.

A PM recebeu informações de que o foragido estaria circulando pelo bairro. As equipes realizaram patrulhamento e localizaram o suspeito na avenida Álvares de Azevedo.

Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por estelionato, com validade até 2030.